Köln – Lukas Podolski bewies in den vergangenen Jahren, dass er nicht nur als Fußballer ein echtes Naturtalent ist. Eigene Modelinie, eigenes Eis, eigener Döner – die Liste ließe sich problemlos erweitern. Nun kommt auch noch die erste eigene Radioshow dazu. Diese startet am 5. Oktober beim Junge-Leute-Sender bigFM.

Zusammen mit dem 35-jährigen Moderator Reece Moore, der bereits seit 2012 für bigFM tätig ist, moderiert Poldi dann die Sendung „Good Vibes Only – wenn die Glücksgefühle kicken!“. „Wir wollen jeden Mittwoch um 19:45 Uhr eine gute Stunde über die richtige Motivation, die kulturelle Vielfalt, die positive Stimmung und die Verbindung von Lukas zur Musik sprechen“, sagte Reece auf Anfrage des Kölner Stadt-Anzeigers.

Lukas Podolski: Vorfreude auf eigene Radioshow bei bigFM

„Ich verfolge Poldi seit einigen Jahren und bin begeistert, was er alles abseits des Fußballs macht. Vor allem sein Engagement in der Jugendarbeit ist beeindruckend“, sagt Moore, der in seinem Podcast „Deutschrap rasiert“ jeden Dienstag bei bigFM Gäste aus dem Deutschrap-Kosmos begrüßt.

Podolskis Leidenschaft für Musik ist ebenfalls hinlänglich bekannt, in der Vergangenheit veranstaltete er bereits einige Konzerte. „BigFM kenne ich natürlich, weil ich aus Köln bin. Ich mag die Musik und die lockere Art des Senders“, sagte Podolski im Gespräch mit express.de.

Als Poldi in der Planung für das „Glücksgefühle-Festival“ war, welches im September 2023 mit Auftritten von unter anderem Sido, Gentleman und Sarah Connor rund 100.000 Besucher an den Hockenheimring locken soll, sei das Thema Radioshow aufgekommen. „Und da haben wir uns im Vorfeld mit Reece ausgetauscht und gemeinsam eine Show entwickelt. Jetzt starten wir endlich damit“, sagt Podolski.