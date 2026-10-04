Mit der kalten Jahreszeit beginnt auch die Zeit der Atemwegsinfekte. Coronaviren, Influenza- und RSV-Viren, aber auch Pneumokokken können uns in den kommenden Monaten zu schaffen machen. Doch was schützt uns tatsächlich – und welche Mittel und Präventionsstrategien sind eher ein Mythos?

Beim Medizintalk im Kölner Domforum gibt der Kölner Internist und Lungenfacharzt, Professor Dr. Christian Karagiannidis praktische Antworten auf Fragen rund um die Vorbeugung: Was bringen Vitaminpräparate? Wie sinnvoll sind Sport und Sauna? Welche Impfungen sind für wen empfehlenswert? Und wie kommt der Körper nach einer Infektion möglichst gut wieder zu Kräften? Karagiannidis setzt bei seinem Vortrag auf Evidenz: „Bei der Vorbeugung gibt es keinen einzelnen Geheimtipp. Entscheidend ist, was nachweislich hilft. Und dazu ist die Datenlage in einigen Bereichen erstaunlich gut.“

Karagiannidis ist Professor für Pneumologie und Intensivmediziner, er leitet das ECMO Zentrum an der städtischen Lungenklinik in Merheim. Er studierte Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, habilitierte sich 2011 an der Universität Regensburg und ist seit 2011 bei den Kliniken der Stadt Köln/Universität Witten/Herdecke. Er war Mitglied des Corona Expertenrates, des Resilienzrates und der Krankenhauskommission der Bundesregierung.

Der Abend im Kölner Domforum ab 19.30 Uhr wird moderiert von Claudia Lehnen, Chefreporterin beim Kölner Stadt-Anzeiger. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich willkommen. Tickets für 12 Euro (zzgl. VVK) gibt es hier. Freuen Sie sich auf einen Talk mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und alltagstauglichen Tipps für die kalte Jahreszeit.