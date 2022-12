Köln – Smoothies kennen die meisten wohl nur zum Trinken. Die pürierten Früchte kann man allerdings auch löffeln, als Smoothie Bowl mit Nüssen, Schokolade oder Früchten garniert. Die kühlen Frucht-Schalen sind das ideale Sommergericht. In Köln kann man sie zum Beispiel bei „The Great Berry“ in der Südstadt probieren. Das Superfood-Deli hat speziell für unsere Leser ein Rezept kreiert.

Alles begann damit, dass Laura Uedelhofen auf der Suche nach einem Restaurant mit gesundem und leckerem Essen war. „Ich hatte das in anderen Ländern und Städten gesehen, aber in Köln vergeblich gesucht“, erinnert sie sich. Also beschloss sie 2016, mit ihrer Geschäftspartnerin Alexandra Müller-Bünzow selbst so einen Laden zu gründen, und das erste „The Great Berry“ auf der Limburger Straße im Belgischen Viertel entstand. Bei einer Reise nach Brasilien hatten sie die Acai-Beere kennen und lieben gelernt, eine Frucht voller gesunder Nährstoffe und Antioxidantien. Sie wurde zur Namensgeberin von „The Great Berry“. Irgendwann wurde das Café an der Limburger Straße zu klein und der erste Franchise-Ableger entstand in der Bonner Straße 41 mit Jan Eidemüller als Inhaber.



Smoothie Bowls kann man aus fast allen Obst- und Gemüsesorten herstellen. Copyright: Michael Bause

„The Great Berry“ bietet gesundes Essen wie Smoothie Bowls, Salate und Säfte an, ist aber nicht rein vegan. Auf der Frühstückskarte stehen zum Beispiel auch pochierte Eier. Neuerdings gibt es freitags und samstags von 18 bis 22 Uhr auch eine Abendkarte mit leichten Salaten, Fingerfood und einer kleinen Auswahl an regionalen Weinen.



Jan Eidemüller beim Mixen der Pitaya Bowl. Copyright: Michael Bause

Was hat es nun mit den Smoothie Bowls auf sich? „Das Grundprinzip der Schüsseln sind immer pürierte Früchte oder Gemüse, die mit Toppings belegt werden. Alles ist möglich. Aber man sollte sie auf jeden Fall geeist essen. So behält das Mus eine gute Konsistenz und das Topping sinkt nicht ein“, erklärt Eidemüller.

Wichtig für die cremige Konsistenz ist auch die Zusammensetzung der Zutaten. Eine Smoothie Bowl sollte immer gefrorenes Obst oder Gemüse, eine cremige Zutat wie Banane oder Avocado und eine Flüssigkeit wie eine (Pflanzen-)Milch, Saft oder Wasser enthalten.

Auf Wunsch können dann noch Nüsse, Haferflocken oder Superfoods in den Mixer hinzugefügt werden. Damit die Bowl nicht zu flüssig und warm wird, sollte man die Früchte höchstens 30 bis 40 Sekunden im Mixer pürieren. In jüngster Zeit habe die Nachfrage nach den Bowls extrem zugenommen, womöglich auch, weil die bunten Schüsseln extrem Instagram-tauglich sind. Und so geht's:



Rezept für eine Pitaya Summer Bowl

Copyright: Michael Bause

100 ml Mandelmilch

100 gr Pitaya (gefrorene pinke Drachenfrucht)

1,5 gefrorene Bananen

6 Eiswürfel gefrorene Kokosmilch

15 Cashews



Alles für 30 Sekunden pürieren und mit Toppings nach Wahl belegen. Laura Uedelhofen empfiehlt Granola, Kokoschips, Blaubeeren, Banane und Cashews.



Die wichtigsten Tipps für die Zubereitung

frische Zutaten

Verwenden Sie möglichst frische und naturbelassene Zutaten. Gut geeignet sind Joghurt und Kefir, Eiscreme und gefrorener Joghurt, Milch und Pflanzenmilch, Wasser, Saft oder Tee, Proteinpulver, Leinsamen, Kakaopulver, gemahlene Gewürze, Haferflocken, Nüsse und Samen, grünes Blattgemüse, Trockenfrüchte, Kräuter und gefrorenes Obst. Das kann man gefroren kaufen oder selbst einfrieren. Dazu eignen sich besonders gut Bananen, Acai-Beeren, und Beeren.

Reihenfolge beim Mixen

Gießen Sie als Erstes die flüssigen Zutaten in den Mixer. Dann folgen in dieser Reihenfolge alles Pulverige, die harten Zutaten, die weichen Zutaten und dann – sofern vorgesehen – die Eiswürfel.

cremige Konsistenz

Um einen dickflüssigeren Smoothie zu erhalten, verwenden Sie so viel gefrorenes Obst wie möglich. Soll er dünnflüssiger werden, nehmen Sie mehr Flüssigkeit. Damit die Bowl noch cremiger wird, können Sie eine oder mehrere Zutaten aus dieser Liste hinzugeben: Avocado, Banane, gefrorenes Obst, Nussmus, Getreideflocken, gekochtes Getreide, Seidentofu, Nuss-, Reis- oder Sojamilch, Joghurt, Kokosflocken, Kokosöl. Probieren Sie den Smoothie, bevor Sie ihn in die Schale geben, vielleicht möchten Sie noch etwas verändern.

die richtige Schale

Am besten eignen sich dickwandige Schüsseln, weil die Zutaten darin nicht so schnell schmelzen.

Weitere Rezepte:

Basilikum-Melonen-Bowl

Copyright: Trias/Stefanie Bütow

Zutaten für zwei Portionen:

150 g junger Spinat

¼ Honigmelone oder Cantaloupe

50 g Gurke

60 ml Wasser

1 EL flüssiger Honig

1 gefrorene Banane

¼ Bund Basilikum

Eiswürfel



Toppings:

Bananenscheiben, Melonenwürfel, Gurkenscheiben, gehackte Basilikumblätter

Zubereitung:

Spinat grob hacken, Melone und Gurke schälen, entkernen und würfeln. Alle Zutaten in einen Mixer geben und glatt pürieren. Anschließend mit den Toppings belegen.



Heidelbeer-Detox-Bowl

Copyright: Trias/Stefanie Bütow

Zutaten für zwei Portionen:

2 EL frisch gepresster Orangensaft

1 EL frisch gepresster Zitronensaft

1 EL Wasser

2 TL flüssiger Honig

1 gefrorene Banane

½ gefrorener Pfirsich in Scheiben

150 g frische Heidelbeeren

1 TL abgeriebene Schale einer Bio-Orange

1 TL geriebene Ingwerwurzel

Eiswürfel (optional)



Alle Zutaten in einen Mixer geben. Deckel sicher verschließen und glatt pürieren.



Toppings:

Heidelbeeren

Bananenscheiben

geriebene Bio-Orangenschale

Knuspermüsli

gemahlene Leinsamen



Diese beiden Rezepte stammen aus dem Buch: „Smoothie Bowls. Gesunde Energiepakete“ von Alison Lewis, Trias Verlag, 10,99 Euro

Oh-happy-day-Bowl

Copyright: EMF/Jessica Lerchenmueller

Zutaten für zwei Portionen:

1 Apfel

200 ml Kokosdrink

150 g TK-Heidelbeeren

1TL Mandelmus

2 EL Hirseflocken

Für das Topping:

2 frische Feigen

frische Himbeeren

2EL Kokoschips



Dieses Rezept stammt aus dem Buch „Genussmomente Smoothies“, EMF Verlag, 5 Euro Copyright: EMF/ Jessica Lerchenmüller

Zubereitung:

Den Apfel waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Alle Zutaten für die Bowl in einen Standmixer geben und zu einer cremigen Masse pürieren.

Den Smoothie auf zwei Schüsseln verteilen.

Die Feigen waschen, halbieren und in Scheiben schneiden.

Die Himbeeren verlesen und waschen. Die Bowl jeweils mit den Feigen, Himbeeren und Kokoschips garnieren.