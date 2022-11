Siegburg/Lohmar – Wegen der Suche nach möglichen Blindgängern im Zuge eines Brückenneubaus an der A3 wird die Autobahn am kommenden Samstag, 12. Februar, von 6 bis 18 Uhr, in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die A560 und A59 ist mit rotem Punkt ausgewiesen.



Aufgrund des zu erwartenden starken Verkehrsaufkommens und dem wahrscheinlichen Rückstau auf der A3 bittet die Autobahn GmbH alle Verkehrsteilnehmer, den Abschnitt nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren und alternative Routen zu wählen. Insbesondere der Fernverkehr sollte möglichst bereits ab Wiesbaden oder Frankfurt auf die linksrheinische Nord-Süd-Strecke (A1/A61) ausweichen.



Die Autobahn GmbH Rheinland untersucht den Baugrund an einer der neu zu errichtenden Brücken auf mögliche Kampfmittel im Boden. Darüber hinaus wird die Vollsperrung für weitere Arbeiten genutzt, für die ansonsten vereinzelt die Sperrung von Fahrspuren nötig gewesen wäre. (red)

