Köln – Den Cologne Crocodiles droht der Abgang ihres amerikanischen Topspielers Aaron Jackson zu den Arizona Cardinals aus der NFL. Kurz nach der Zusage des besten Passempfängers der vergangenen Saison, auch 2022 für die Kölner in der German Football League (GFL) zu spielen, eröffnet sich für den 26-jährigen Jackson eine Chance in der US-Profiliga.

David Odenthal nutzt seine Kontakte



Ausgerechnet Kölns Headcoach David Odenthal hat seine guten Kontakte genutzt, um „AJ“ ein Probetraining zu verschaffen. Arizonas Headcoach Kliff Kingsbury, in der Saison 2006 in der NFL-Europe wie Odenthal Offense-Spieler der damaligen Profimannschaft der Cologne Centurions, gibt Jackson aufgrund der Empfehlung des neuen Kölner Headcoaches eine Chance zum Probetraining.



Kölns Headcoach David Odenthal hat das Probetraining für Jackson vermittelt. Copyright: Christoph Seher

Das Tryout sollte ursprünglich schon in der Weihnachtswoche stattfinden, wurde aber wegen eines positiven Covid-Tests eines anderen Trainingsspielers auf die erste Januarwoche verschoben. „Ich bin sehr stolz auf AJ, er hat sehr hart gearbeitet. Und ich würde mich für ihn freuen, wenn er es schafft und nicht nach Köln zurückkommt. Wir haben eine besondere Verbindung. Er ist ein toller Mensch und Spieler“, sagt Odenthal.



Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen und Corona-Erkrankungen auf der Position des Passempfängers eröffnet sich bei den Cardinals für Jackson eine unerwartete Gelegenheit, sich einen Spieltag vor Ende der regulären Saison für ein Engagement bei dem Playoff-Kandidaten zu empfehlen.

Wahl ins Allstar Team der GFL



Ursprünglich stammt Jackson aus Kentucky und spielte College-Football an der Division I Western Kentucky University und am NAIA Benedictine College. Die Crocodiles waren 2019 für den schnellen Passempfänger direkt nach dem College das erste internationale Engagement. In der Saison 2021 erzielte Jackson in elf Partien 89 Passfänge für 1315 Yards und 14 Touchdowns.



Zudem wurde „AJ“ nicht nur zum wertvollsten Angriffsspieler der Crocodiles, sondern auch von den Trainern der ersten Liga ins Allstar Team gewählt.