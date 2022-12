Cologne Crocodiles in Braunschweig Was Kölns Footballern noch fehlt

Köln – Zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison in der German Football League (GFL) treten die Cologne Crocodiles am Samstagabend im Eintracht-Stadion bei den New Yorker Lions Braunschweig an.



Nach dem 48:21-Derbysieg gegen Düsseldorf hofft Headcoach David Odenthal auf das nötige Selbstvertrauen seines jungen Teams und eine Leistungssteigerung gegen den Rekordmeister.



„Ich glaube dass wir gegen Düsseldorf noch zu viele Sachen falsch gemacht haben. Wir dürfen den Gegner nicht stärker machen, als er ist“, sieht Odenthal trotz des Auftaktsieges viel Arbeit auf sein Team zukommen.



Kölns Headcoach David Odenthal Copyright: Christoph Seher

„Wir müssen mental reifen“, fordert der Coach. Durch vermeidbare Strafen hatten sich seine Schützlinge bei der Heimpremiere selbst in Bedrängnis gebracht. Am Samstagabend gegen die Lions sollen seine Spieler nun disziplinierter auftreten.

Fehler, die der Aufsteiger Düsseldorf vor Wochenfrist nicht rechtzeitig ausnutzen konnte, wären ein gefundenes Fressen für die erfahrenen Lions. Die beim Saisonstart starke Kölner Offense-Line um Albrecht, Bunje, Schwartz und Biere wird daher erneut eine sehr gute Leistung zeigen müssen. Quarterback Christian Strong soll wieder viel Zeit für den Spielaufbau über die Runningbacks Sergej Kendus und Thomas Rockel oder die Receiver Aaron Jackson und Jarvis McClam bekommen.



Quarterback Christian Strong in Aktion. Copyright: Christoph Seher

Die Erinnerungen an den letzten Auftritt bei den Lions sind gut: 2021 gelang den Crocodiles ein beachtlicher Coup, als sie sich durch einen 33:21-Sieg in Braunschweig für die 28:43-Niederlage in Köln revanchierten und den Lions das Heimrecht in den Playoffs vermasselten.



Soll im Spiel gegen Braunschweig wieder eine Schlüsselrolle übernehmen: Quarterback Christian Strong. Copyright: Christoph Seher

Für die Braunschweiger verlief der Saisonstart nicht wie erwünscht. Mit einem 14:14 gegen Kiel blieb das Team von Headcoach Troy Tomlin hinter den eigenen Erwartungen zurück.



Den verlorenen Boden möchten die Niedersachsen nun wiedergutmachen. Allen voran der neue US-Quarterback Jakob Parks – vormals im Collegeteam der Wisconsin La Crosse Eagles aktiv – dürfte bei seinem zweiten Spiel besser auf sein Receiver-Quartett eingestellt sein. Christian Bollmann, Justus Holtz, Paul Bogdann, Tamsir Seck und Isaiah Woods sollen eine hohe Punktausbeute einfahren.



Kölns Defensive will Parks aus dem Spiel nehmen

Die Crocodiles-Defensive möchte der Lions-Offensive aber einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei sollen die gegen Düsseldorf herausragenden Kölner Verteidiger Jonell Patrice Peelie, Lino Schröter und Alaudin Azemi den Radius von Spielmacher Jakob Parks entscheidend einengen.



„Wir werden versuchen, gegen die Lions schnell zu punkten und mit einer aggressiven Defense zu spielen. Braunschweig wird sich garantiert stärker präsentieren als vergangenes Wochenende“, so David Odenthal.