Köln – Nur vier Spiele haben wegen des Orkans zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Mittelrheinliga stattgefunden, eines davon mit Kölner Beteiligung. Dabei sorgte die vom Abstieg bedrohte SV Deutz 05 mit dem 2:1 (1:1)-Sieg beim Tabellenfünften Siegburger SV für eine Überraschung.



Mauriphile Sanganaza hatte für die Rechtsrheinischen früh den Führungstreffer erzielt (2.). Nach dem Ausgleich der Gastgeber durch Kaito Asano (25.) sorgte Tim Pütz (76.) für das Endergebnis.



„Wir haben die schwierigen Bedingungen auf dem Rasenplatz von der ersten Minute angenommen und uns die drei Punkte verdient“, sagte Trainer Daniel Costantino.



Sein Team habe vor allem nach der Pause keine Chance mehr zugelassen und sich mit großer Willenskraft für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnt. Das positive Erlebnis soll nun am Mittwoch (19.30 Uhr, Dr.-Simons-Str.) gegen die Spvg Wesseling-Urfeld im Kampf um den Klassenerhalt helfen. „Am Sonntag saßen zwar sechs Feldspieler als Alternativen auf der Bank, aber wir müssen die Belastung nach einigen Corona-Fällen anpassen“, so Costantino.



FC Pesch bereitet sich auf englische Wochen vor

Der FC Pesch spielt am Mittwoch (19.30 Uhr Escher Str.) gegen Glesch Paffendorf um Punkte. Das ausgefallene Spiel in Breinig sorgte aber nicht für fußballfreie Zeit, denn Trainer Ali Meybodi hat die Einheiten eng getaktet. Nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag wird fleißig der Ernstfall geübt. Weil am Aschermittwoch das Viertelfinale des FVM-Pokals beim 1. FC Spich ansteht, soll sich das Pescher Aufgebot auch am Karnevalssamstag- und sonntag auf das Duell beim Landesligisten vorbereiten.



Fortuna-Coach Matthias Mink gewinnt Zeit

„Wir wollen im Rhythmus bleiben, denn auf uns warten ja insgesamt drei Termine unter der Woche“, erklärte Meybodi, der am Sonntag den nächsten Gegner in der Meisterschaft beobachten konnte. „Ich schätze meinen taktisch gewieften Trainerkollegen Alexander Otto sehr, das wird eine sehr anspruchsvolle Aufgabe“, sagte Meybodi, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.



Für die U 23 von Fortuna Köln kam der Ausfall in Eilendorf nicht ungelegen. Der neue Trainer Matthias Mink hat nun elf Tage mehr Zeit, um das Aufgebot auf die Mission Klassenerhalt vorzubereiten, da am 3. März erst das nächste Punktspiel gegen Arnoldsweiler angesetzt ist.



Unterstützen wird Mink neben Sho Chikaraishi nun noch ein zweiter Co-Trainer. B-Lizenzinhaber Andre Schmitz betreute zuvor die U-17 der Südstädter und den SC Holweide II.