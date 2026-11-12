Ein Flugblatt als Beispiel für Hetze

Mit energischer Stimme wandte sich Bad Münstereifels Bürgermeister Sebastian Glatzel an die Umstehenden. „Deutsche, merkt euch: der Jude Nathan aus Bad Münstereifel belügt die Bauern, damit sie bei ihm kaufen.“ Mit diesen Worten zitierte er ein im Jahr 1938 von der Ortsgruppe der NSDAP in Umlauf gebrachtes Flugblatt. Auch ein Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath, verübt von Herschel Grynszpan, dessen Eltern zuvor mit zahlreichen weiteren Jüdinnen und Juden deportiert worden waren, sei in diesem Schreiben aufgegriffen worden. „Das Flugblatt zeigt beispielhaft, wie aus der Tat eines Einzelnen eine Kollektivschuld konstruiert wird. Die Emotionen der Menschen werden gezielt ausgenutzt, um allen Menschen jüdischer Herkunft mörderische Absichten zu unterstellen.“

Einheimische beteiligten sich an den Gewalttaten

Und dies sogar mit Erfolg. Zwar seien die Novemberpogrome längst geplant gewesen, trotzdem sei das Attentat als vermeintliche Erklärung genutzt worden. Nach den durch SA-Männer verübten Gewalttaten schlossen sich daraufhin auch Bürgerinnen und Bürger Bad Münstereifels den Gräueltaten an. „Wie begegneten ihnen die Münstereifeler? Versuchten sie, den Männern Einhalt zu gebieten? Nein. Es ist dokumentiert, dass auch etliche Einheimische ihrer blinden Zerstörungswut freien Lauf ließen und keinerlei Rücksicht kannten“, sagte Glatzel.

Gedenken an der Stele am Standort der Synagoge

Im Gedenken an diese Pogromnacht, die am 10. November 1938 auch in Bad Münstereifel das Leben von Jüdinnen und Juden grundlegend verändern sollte, hatten sich am Dienstagabend Anwohnerinnen und Anwohner an der Gedenkstele am ehemaligen Standort der Synagoge versammelt.

Soziale Medien statt Flugblätter

Zwar seien Flugblätter heute selten geworden, doch die Gefahr solcher Botschaften bestehe weiterhin, so Glatzel: „Dafür haben wir die sozialen Medien. Kollektivschuld, Emotionen statt Fakten, das Aufstacheln der Masse, Drohungen gegen Andersdenkende.“ All diesen hasserfüllten und menschenverachtenden Beiträgen müsse man entschlossen entgegentreten. Ein gelungenes Beispiel dafür sei die Reinigung der Stolpersteine in Bad Münstereifel und Kirspenich am Vortag der Gedenkveranstaltung. „Es ist wichtig, gerade in diesen Zeiten nicht nachzulassen. Auch wenn der Gegenwind stärker wird.“ (arn)