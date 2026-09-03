„Musik spricht dort, wo Worte fehlen.“ Dieser Satz von Hans Christian Andersen ist das Motto für die neue Saison der Wallgrabenkonzerte. Am Dienstagmorgen stellten Vera von Schnitzler und Paul Georg Neft im Bad Münstereifeler Apothekenmuseum das neue und in der Tat sehr aussagekräftige Programm für die kommende Spielzeit vor.

Die Freunde der klassischen Musik müssen sich gar nicht lange gedulden, denn am 4. Oktober geht es schon los. Zum wiederholten Male ist der belgische Pianist Florian Noack zu Gast in der Konviktaula an der Trierer Straße. Er bringt ein ganz besonderes Programm mit, denn Noack ist nicht nur ein begnadeter Pianist, sondern auch ein versierter Arrangeur. Unter anderem bearbeitete er das Concerto for Harpsichords in a-Moll, BWV 1065, von Johann Sebastian Bach, mit dem er die neue Spielzeit 2026/2027 eröffnen wird.

Außerdem erklingen die „Kreisleriana“ op. 16 von Robert Schumann, die Sonaten Nr. 2 und 4 von Alexander Skrjabin sowie die Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“ von Pjotr Tschaikowski, ebenfalls in einer Klavierbearbeitung von Florian Noack. Der Künstler ist Stammgast bei vielen Festivals auf der ganzen Welt und mehrfacher Preisträger. Der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt am 11. September.

Programm bietet eine ansprechende und hochkarätige Zeitreise

Danach gibt es am 15. November ein Wiedersehen mit Sharon Kam. Die herausragende Klarinettistin blickt vor allem auf eine stolze Karriere als Solistin zurück. Sie ist eine der bedeutendsten Klarinettistinnen unserer Zeit, gab ihr Orchesterdebüt im Alter von 16 Jahren mit dem Israel Philharmonic Orchestra und erhielt für ihre Einspielungen etliche Auszeichnungen. Diesmal kommt sie als Mitglied des Trios Kam Porat. Mit dabei ist ihr Bruder Ori Kam an der Viola und der Pianist Matan Porat, beide ebenbürtige, international gefeierte Künstler.

Das Programm bietet eine ansprechende und hochkarätige Zeitreise von Wolfgang Amadeus Mozart über Robert Schumann, Johannes Brahms und Claude Debussy bis hin zu Béla Bartók. Karten gibt es ab dem 23. Oktober.

Im neuen Jahr betreten Werner von Schnitzler (Violine) und Sunhee Kim-Nußbeck wieder das Podium. In der vergangenen Spielzeit traten die beiden als Duo auf, diesmal spielen sie in erweiterter Besetzung als Trio oder Quartett mit Mischa Pfeiffer (Viola) und Thomas Carroll (Violoncello).

Geigenvirtuose ist besonders beliebter Stammgast

Der Geigenvirtuose Werner von Schnitzler wuchs in Bad Münstereifel auf, machte international eine steile Karriere und ist seit langem ein besonders beliebter Stammgast bei den Wallgrabenkonzerten. Zahlreiche Wettbewerbe gewannen auch seine musikalischen Mitstreiter, die mit ihm am 21. Februar 2027 das „Gassenhauer-Trio“ B-Dur op. 11 von Ludwig van Beethoven, das Klaviertrio g-Moll op. 15 von Bedrich Smetana und das Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25 von Johannes Brahms anstimmen.

Der Vorverkauf für diese Veranstaltung startet am 29. Januar. Achtung: An dieser Stelle hat sich bei der Drucklegung der Programmhefte ein Fehler beim Datum eingeschlichen. Das Konzert erklingt am 21., nicht am 22. Februar.

Französischer Abend zum Abschluss der Spielzeit

Zum Abschluss der Spielzeit gibt es unter dem Titel „Über den Dächern von Paris“ ein rein französisches Programm. Jakow Pavlenko (Violine) und Sonja Kowollik (Klavier) spielen am 18. April 2027 ein interessantes Programm mit Werken von Théodore Dubois, Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Lili Boulanger und César Franck. Noch sehr jung an Jahren, haben die beiden schon etliche Preise und Förderungen erhalten, unter anderem durch den Deutschen Musikrat. Tickets bekommt man ab dem 25. März.

Alle vier Konzerte beginnen um 18 Uhr. Eine der Veranstaltungen wird finanziell durch die Kreissparkasse Euskirchen ermöglicht, eine andere durch Simon Pielen von der Schwanen-Apotheke.

Vera von Schnitzler und Paul Georg Neft vom Vorstand des Vereins „Konzerte am Wallgraben“ blicken zufrieden auf die vergangene Spielzeit zurück. Die Konzerte waren durchweg gut besucht.

Wer derzeit ein Abonnement erwerben möchte, hat noch Auswahl im zweiten Parkett. Kontakt hierfür ist per E-Mail unter wallgrabenkonzerte@gmail.com möglich. Tickets im freien Verkauf gibt es in Mütters Buchhandlung, Tel. 02253/6633, in der Buchhandlung „Die Leserei“, Tel. 02253/8618, und bei Thalia in Euskirchen, Tel. 02251/777000. Restkarten bekommt man per E-Mail unter der oben genannten Adresse sowie an der Abendkasse, die 45 Minuten vor Konzertbeginn öffnet.