Drei Freundinnen rücken ins Rampenlicht

Als gute Freundinnen vereint sind Vanessa Merzbach, Jessica Jonas und Caro Jonas bereits seit vielen Jahren an der Gestaltung des karnevalistischen Geschehens in Arloff und Kirspenich beteiligt. Doch im Rampenlicht standen bisher ihre Ehemänner, die Sitzungen und Umzüge als Mitglieder des Musikzuges „Mir jonn met“ musikalisch begleiten, oder der Nachwuchs, der regelmäßig bei den Tanzvorführungen der Prinzengarde auftritt. Doch in dieser Session stehen die drei Damen im Mittelpunkt – und ihnen steht eine ganz besondere Aufgabe bevor. Als Prinz Vanessa II., Bauer Jessica I. und Jungfrau Caro I. werden sie ihr närrisches Volk durch die diesmal kurze fünfte Jahreszeit führen.

Geheimhaltung und lautstarker Empfang in der Mehrzweckhalle

Während der feierlichen Proklamationssitzung am Samstagabend durften sie bereits erste Erfahrungen sammeln, wie es ist, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Hunderter jubelnder Menschen in der Arloffer Mehrzweckhalle zu stehen. Lange war – wie in Arloff üblich – die Besetzung des närrischen Throns geheimgehalten worden. Entsprechend lautstark brandete dem designierten Dreigestirn die Begeisterung der anwesenden Freundinnen und Freunde der fünften Jahreszeit entgegen.

Bürgermeister Glatzel lobt das Trio

„Auf dieses Dreigestirn können Arloff und Kirspenich wirklich sehr stolz sein“, freute sich auch Bad Münstereifels Bürgermeister Sebastian Glatzel, der wenige Augenblicke zuvor den in der vorangegangenen Session abgegebenen Rathausschlüssel wieder in Empfang genommen hatte. „Sie werden uns alle mit Herz und Energie durch die Session begleiten, das haben wir schon beim Einmarsch miterleben dürfen.“ Mehr Karneval als bei dem designierten Trio passe nicht in die DNA eines Menschen, schließlich seien bereits alle Familien an dem jecken Treiben involviert. „Ihnen gelingt es außerdem, Menschen mit Ihrer guten Stimmung mitzureißen. Das hält die Tradition des Karnevals lebendig", so Glatzel.

Karneval als Familientradition und eigenes Sessionslied

Die gemeinsame Leidenschaft für die närrische Zeit ist für die drei Freundinnen längst zu einem festen Bestandteil ihres Lebens und dank der Beteiligung ihrer Liebsten auch zu einer Familientradition geworden. Dass der Karneval für das Trio nicht nur aus Kostümen, Sitzungen und Umzügen besteht, sondern eine echte Herzensangelegenheit ist, bewiesen Prinz, Jungfrau und Bauer während ihrer Proklamationssitzung zudem mit einem eigenen Sessionslied, das sie am Samstag ihren begeistert jubelnden Untertanen präsentierten.

Glückwünsche vom BDK und ein vergessenes Bützchen

Viele erinnerungswürdige Augenblicke während der bevorstehenden Session wünschte den frischgebackenen Regenten auch Michael Dormagen vom Bund Deutscher Karneval (BDK). „Bereuen werdet ihr diese Zeit sowieso nicht. Das können nur diejenigen, die sich nicht für diesen Schritt entscheiden und gar nicht wissen, was sie alles verpassen.“ Trotz seiner eigenen Erfahrungen als Bauer der Prinzengarde Arloff-Kirspenich in der Session 2023/24 vergaß BDK-Kollege Bernd Metzen nach der Ordensverleihung das traditionelle Bützchen, doch auch diesen Umstand nahmen die feiernden Jecken mit Humor. Unter dem Motto „Mit Spass, Hätz und Energie“ übernahmen am Samstag drei Damen in Arloff-Kirspenich die Regie, die den gutgelaunten Jecken der Bad Münstereifeler Ortsteile ausgelassene Karnevalswochen versprachen. (arn)

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