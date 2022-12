Euskirchen – Für viele Kulturschaffende waren die beiden vergangenen Jahre eine schwierige Zeit: Coronabedingt fehlten weitgehend Auftrittsmöglichkeiten, was vor allem die hauptberuflichen Künstler in eine finanzielle Schieflage brachte. Auch ambitionierte Amateure wie die fünf Musiker der Euskirchener Band Lautstaerke mussten sich mit den Einschränkungen arrangieren.



„Das ging schon damit los, dass wir nicht im gewohnten Umfang zusammen geprobt haben, um die Kontaktbeschränkungen einzuhalten“, berichtet Gitarrist Tim Bielen. Mit Sänger André Dederichs, Gitarrist Tobias Schönbeck, Schlagzeuger Marco Rogowski und Bassist Marvin Jordans wurde die Probenarbeit ins Virtuelle verlagert. „Jeder hat seinen Part bei sich zuhause gespielt und wir haben uns anschließend die Spuren als Sounddatei zugeschickt“, so der Iversheimer weiter.

Weiterentwicklung gelungen

Trotzdem ist es den Musikern gelungen, sich musikalisch und als Band weiterzuentwickeln. „Wir haben durch die Studio-Arbeit viel gelernt und haben die Zeit genutzt, um neue Songs zu schreiben“, erzählt Bielen. Aktuell ist sogar so etwas wie verhaltene Euphorie unter den Musikern im Alter von 28 bis 41 Jahren zu spüren: „Noch arbeiten wir ja alle in normalen Berufen“, sagt Marvin Jordans, „aber es wäre natürlich schon toll, irgendwann einmal von der Musik leben zu können.“

Grund für den Optimismus ist die Wieder-Veröffentlichung des Albums „Vom Morgen danach“ in der Deluxe-Edition, die seit Mitte Februar als CD, zum Download und als Stream erhältlich ist. „Eigentlich haben wir das Album ja schon 2020 herausgebracht“, sagt Bielen. Doch weil es seitdem kaum Möglichkeiten gab, die Musik einem größeren Live-Publikum zu präsentieren, liefen fast alle Vermarktungsversuche ins Leere.

Die Auswirkungen der Pandemie



„Wir sind gut auf der Bühne, aber es ist uns nicht gelungen, der CD die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdient gehabt hätte. Da hat uns Corona einfach die Luft aus den Segeln genommen“, bedauert Jordans. Aber das soll sich jetzt ändern: Mit der Unterstützung des neuen Labels NRT Records starten die Musiker gerade richtig durch: „Zeitweise lagen wir in den vergangenen Tagen mit dem Album auf der Amazon-Seite auf Bestseller-Plätzen, das ist schon toll, so was mitzuerleben“, freut sich Jordans.



Einige der neuen Songs aus den beiden vergangenen Jahren wurden für die Deluxe-Version des Albums mit Produzent Frederic Gieselbach aufgenommen und jetzt veröffentlicht. Die ersten Reaktionen seien positiv, so Jordans: „Wir wussten, dass wir eine breite Fanbase haben, aber es gibt auch schon erste Rezensionen von Fachmagazinen, das freut uns natürlich sehr.“

Mix aus Rock, Pop und Punk

Die musikalische Mischung aus Genres wie Rock, Pop, Metal und Punk kommt gut an. Gelobt werden auch die deutschsprachigen Texte der Band, die nicht mit Kritik an der Gesellschaft und den sozialen Normen sparen. „Genau das richtige Futter für Fans von Bands wie Donots, Broilers oder Die Toten Hosen“, ordnet die Plattenfirma der Euskirchener Band die Musik ihrer Schützlinge auf der musikalischen Landkarte ein.



Die Ärzte als gemeinsamer Nenner

„Nicht zu vergessen natürlich Die Ärzte: Das ist der musikalische Nenner, auf den sich alle Bandmitglieder einigen können“, ergänzt Marvin Jordans.

Genau wie die großen Vorbilder haben es auch die Jungs von Lautstaerke schon mal beim Festival „Rock am Ring“ auf die Bühne geschafft – 2019 war das, als die Band mit einer selbst produzierten EP erstmals von sich reden machte. Wer weiß: Vielleicht steht der große Durchbruch ja in diesem Jahr bevor. Mit großer Vorfreude blickt die Band jedenfalls auf den August, wenn ein Auftritt beim „InnRock Reloaded Festival“ in Tirol auf dem Programm steht.