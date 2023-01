Bundestagswahl in Rhein-Erft/Euskirchen Stefano Tuchscherer (Piraten) im Portrait

Kreis Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis – Für die Piraten geht mit Stefano Tuchscherer ein junger Direktkandidat an den Start. Der Kerpener ist 21 Jahre alt. Er absolviert als Zivilangestellter der Bundeswehr eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker. Parteipolitisch aktiv ist Tuchscherer seit 2019. „Die fehlende Bürgernähe der Politik hat mich dazu veranlasst. Die Menschen werden oftmals nicht nach ihrer Meinung gefragt. Außerdem sollte jeder wissen, was in der Politik passiert“, sagt er.

Der 21-Jährige setzt sich für eine bundeseinheitliche Bildungspolitik ein. „Ich bin Freund des Föderalismus, aber es darf nicht sein, dass ein in Bayern absolviertes Abitur mehr wert ist als das hiesige.“ Um die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten, brauche es Know-how. Er sagt, um erneutes Leid durch Flutkatastrophen zu begrenzen, müsse man bessere Warnsysteme installieren.