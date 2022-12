Euskirchen Angebliche Flutopfer bestehlen hilfsbereite 47-Jährige

Euskirchen – Angebliche Flutopfer haben laut Polizei eine hilfsbereite Frau in Euskirchen bestohlen. Die 47-Jährige war demnach am Dienstagmorgen mit ihrem Hund im Erftauen-Park spazieren.



Dort kam sie mit einem Paar ins Gespräch, was angab bei der Hochwasserkatastrophe obdachlos geworden zu sein. Das Paar übernachtete im Park in einem dunkelgrün/dunkelblauem Zelt. Die beiden fragten nach einer Sanitäreinrichtung zum Duschen

Frau bietet Dusch-Möglichkeit an und wird bestohlen

Die Frau bot den beiden an, bei ihr zu duschen. „Im Anschluss musste die Frau feststellen, dass aus ihrer Geldbörse in der Wohnung Geld fehlte“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei sucht jetzt nach dem Paar.



Die Personen können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30-35 Jahre alt und 1,75 Meter groß, schlank, Vollbart mit Schnäuzer und schwarze kurze Haare. Die Frau wird auf etwa 30-35 Jahre alt, circa 1,60 Metergroß, schlank, lange hellblonde Haare weit über die Schultern und ein auffälliges Gebiss mit fehlenden Zähnen. (dpa/red)