Kreis Euskirchen – Es ist das Duell zweier Aufsteiger: Die Sportfreunde D-H-O empfangen am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz zwischen Derkum und Ottenheim die JSG Erft 01. Auf dem Papier sind die Kräfte klar verteilt: Die Gäste aus Euskirchen sind Tabellenzweiter, die Heimelf steht auf Position sechs.

Erfts Trainer Stephan Reimer wendet den Druck von seiner Mannschaft ab. „Ich sehe uns nicht als Favorit. Vielleicht sehen das andere aufgrund der Tabellensituation so.“ Die spricht tatsächlich für den Aufsteiger: Nach dem 6:3-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Ländchen-Sieberath stehen drei Siege in Folge in der Bilanz. Satte 19 Punkte bedeuten die beste Ausbeute unter den vier Aufsteigern.

Schwächen kaschieren

Garant des Erfolgs ist die derzeit beste Defensive der Liga. Die Reimer-Elf kassierte erst acht Gegentreffer. Doch Reimer sieht auch Schwächen: „Bei uns liegt der Fokus auf Stabilität. Wir haben zu große individuelle Schwankungen.“ Sie konnten laut Reimer aber, abgesehen vom schwachen Auftritt gegen Schönau, durch die Breite des Kaders kaschiert werden. „Wenn uns das erneut gelingt, können wir auch drei Punkte aus Derkum entführen“, so der Coach.

Gerrit Ueckert, Trainer des Gastgebers D-H-O, sieht die Euskirchener „als klaren Favorit“. Sein Problem ist das Personal. Wegen erneuter Ausfälle muss Ueckert mit einer anderen Aufstellung antreten als zuletzt in Weilerswist. „Ich bin mir aber sicher, dass die Spieler, die jetzt ihre Chance bekommen, alles geben werden. Wir haben nichts zu verlieren.“ Mit dem bisherigen Abschneiden – vier Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen – ist Ueckert zufrieden: „Wir sind im Soll.“

Für Ländchen läuft's nicht rund

Ganz anders sieht das bei der SpVg Ländchen-Sieberath aus. In der zurückliegenden Saison spielte die Mannschaft um Trainer André Knips um die vorderen Plätze mit. In dieser Saison läuft es noch nicht rund. „Wir sind nicht ganz zufrieden mit unserem Saisonstart, aber wir wollen auch nicht jammern.“ Knips erinnert an schwierige Bedingungen in der Vorbereitung und aktuell an einige Verletzte. „Das darf dennoch keine Ausrede sein.“ Am Sonntag steht die Heimpartie des Tabellenzehnten gegen die SG Flamersheim/ Kirchheim an, die auf Platz fünf steht.

Knips: „Flamersheim wird ein schwerer Gegner. Sie haben 2:1 gegen Lommersum gewonnen und Wißkirchen einen Punkt abgetrotzt. Das ist eine Mannschaft, die an guten Tagen gegen alle Teams der Liga mithalten kann.“ Deshalb hofft der Ländchen-Trainer, dass seine Mannschaft zu Hause für ein Erfolgserlebnis sorgen kann, das die Niederlage der Vorwoche in Vergessenheit geraten lässt. „Aber 80 bis 90 Prozent reichen dafür nicht. Wir werden unsere Grenzen austesten müssen, um drei Punkte zu holen.“