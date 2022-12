Kreis Euskirchen – Füssenich – Bessenich 0:3 (0:1). Die große Überraschung blieb aus. Der zukünftige Bezirksligist aus Bessenich ging beim zwei Klassen tiefer spielenden Gastgeber aus Füssenich-Geich wie erwartet als souveräner Sieger vom Platz.

Dabei werden den Bessenichern die Fußballer aus der Zülpicher Nachbarschaft lange als unbequeme Gegner in Erinnerung bleiben. Die Mannschaft von Andreas Storb verteidigte in der erste Hälfte beachtlich und wehrte so mit unter anderem Routinier Dirk Schneiders den Ball vom gegnerischen Sechzehnmeterraum ab.

Zu hart gespielt? Artur Mezler will mehr Schutz für seine Spieler. Copyright: Franz Küpper

In der 26. Minute passte Bessenichs Seydouba Camara einen Pfostenabpraller ab und sorgte für die Führung des Kreisliga-A-Meisters im blauen Trikot. Doch die rund 150 Zuschauer sahen an dem sonnigen Samstagabend auch die ein oder andere Chancen der Gastgeber aus Füssenich-Geich, die allerdings letztendlich zu ungefährlich und ungenutzt blieben.

Maloku zahlt Vertrauen zurück

Nach dem Seitenwechsel schenkte Bessenichs Trainer Arthur Mezler seinem Angreifer Valon Maloku das Vertrauen. Ein, wie sich nach Spielschluss herausstellte, erfolgreicher Schachzug, denn der Angreifer traf in der 72. und in der 91. Spielminute. Zuvor bekamen die Bessenicher noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den Athanasios Noutsos allerdings an den linken Pfosten schoss.

Die Gelbe Karte sah Füssenichs Trainer Andreas Storb. Copyright: Franz Küpper

Der Sieg der Gäste aus Bessenich war verdient, weil sie ihrer Favoritenrolle gegen müder werdende Füssenich-Geicher gerecht wurden, indem sie überwiegend Ball und Gegner dominierten. „Außerdem hatten wir klar die höhere Anzahl an Torchancen“, so Mezler, der sich in den letzten Kreispokalrunden mehr und mehr über das sportlich-unfaire Verhalten einiger Akteure ärgerte: „Nach jedem Spiel haben meine Jungs Blessuren und blutige Beine. Ich frage mich, wann die Verantwortlichen reagieren.“ Er appellierte daran, weniger Fouls zu begehen, um die Gesundheit der Spieler zu schützen.

Weitere Partien: Bliesheim – Wißkirchen 5:0, Türk Gencligi – Zülpich Abbruch, Billig/Veytal – Weilerswist 2:7, Lommersum – Ländchen-Sieberath 6:2, D-H-O – Wüschheim-Büllesheim 2:6, Rotbachtal/Strempt – Flamersheim/Kirchheim 1:3, Schönau – Golbach 1:0.



Das Viertelfinale: Wüschheim-Büllesheim – Türk Gencligi/Zülpich (Mi./ So.), Bliesheim – Lommersum, Bessenich – Flamersheim/Kirchheim, Schönau – Weilerswist (alle So.).