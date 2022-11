Euskirchen – 2. Regionalliga: ErftBaskets Bad Münstereifel – Adler Frintrop 56:73 (34:16). Es sind diese Momente, bei denen es Klick macht im Kopf. Einen solchen gab es am Samstagabend in der Willi-Maurer-Halle in Euskirchen. Als kurz nach Beginn der zweiten Hälfte Tim Winkelnkemper den Ball nach vorne trieb, sich ihm niemand in den Weg stellte, er auf Witali Schulz passte, der ebenso unbedrängt den Ball im Korb versenkte, da hatte das etwas von einer Vorführung. Und vielleicht war es so, dass die einen sich dachten, „wir gewinnen hier spielend“ und die anderen „so lassen wir uns nicht vorführen“.

Auf jeden Fall war danach ein Bruch im Spiel zu spüren. Die ErftBaskets stellten den Spielbetrieb größtenteils ein. Das, was sie besonders im zweiten Viertel ausgezeichnet hatte, nämlich eine aufmerksame Verteidigungsarbeit mit zahlreichen Steals, Blocks und Defensivrebounds, fand nicht mehr statt. Und die Adler aus Essen-Frintrop, die Tabellenletzter sind, machten in dieser zweiten Hälfte mehr Punkte als Bad Münstereifel im gesamten Spiel.

Viele Hände, kein glückliches Ende: Kai Winkelnkemper muss sich hier gegen zwei Gegner durchsetzen. Copyright: Thomas Schmitz

„Wir hatten null Körpersprache“, sagte Trainer Philipp Sparwasser, der auf einige Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen musste. Aber das ließ er als Entschuldigung nicht gelten. Auch nicht, dass es für die ErftBaskets um nichts mehr geht, für Frintrop aber um alles. „In so einer Situation müssen die zehn Mann, die spielen, Vollgas geben und dürfen sich nicht den Schwung nehmen lassen“, so Sparwasser.

ErftBaskets: Jan Winkelnkemper, Gotwig, Tim Winkelnkemper, Voll, Cziraky, Kai Winkelnkemper, M. Zalfen, Schulz, Beier, A. Zalfen.

In der Platzierungsrunde der Oberliga verlor der TuS Zülpich am Samstag deutlich mit 49:75 beim SC Fast-Break Leverkusen. Die zweite Mannschaft der ErftBaskets unterlag am Sonntag dem TuS Brauweiler auswärts mit 42:74.