Handball im Kreis Euskirchen HSG-Frauen treffen auf HSG Siebengebirge

Euskirchen/Palmersheim – Mit einem Heimspiel in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim startet die HSG Euskirchen in der Frauen-Verbandsliga in das neue Jahr. Gegner ist am Samstag ab 19.30 Uhr die junge Mannschaft der HSG Siebengebirge. Euskirchen liegt zwei Zähler vor der Gastmannschaft. „Siebengebirge wird uns kämpferisch alles abverlangen“, sagt Trainer Marcin Kruk.

Er sah zuletzt eine gute Trainingsleistung seines Teams und ist froh, dass Sabine Schmitz und Silvana Rak nach Verletzungen wieder dabei sind. „Dadurch habe ich mehr Wechselmöglichkeiten“, so Kruk. Die HSG hat in den ersten Spielen wegen personeller Problemen schwankende Leistungen gezeigt, aber dennoch ordentlich gepunktet. Um so mehr ist jetzt ein guter Start vonnöten. „Wir wollen mit zwei Punkten starten, damit wir mit Rückenwind in den vollgepackten Spielkalender der nächsten Wochen gehen können“, so Kruk. Am Saisonziel Klassenerhalt hat sich nichts geändert.

Derby zwischen Palmersheim und Feytal in der Frauen-Kreisliga

Im Jugendbereich haben die Palmersheimer B-Junioren spielfrei. Die drei Mannschaften der HSG Euskirchen hingegen haben am Samstag Heimrecht in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim. Die A-Junioren treffen um 13.30 Uhr in der Oberliga auf die HDB Löwen Oberberg. „Für mich ist der Gegner völlig unbekannt“, sagt HSG-Trainer Marco Matheis. Danach, um 15.30 Uhr, sind die C-Junioren gefordert. Ihr Gegner TuS Wesseling ist Tabellenzweiter und sicherlich ein schwieriger Gegner. Kurzfristig spielfrei haben auch die B-Juniorinnen der HSG. Eigentlich hätten sie den Tabellenzweiten, die HSG Refrath/Hand, zu Gast gehabt. Kurz vor Redaktionsschluss wurde aber bekannt, dass das Spiel ausfällt. Das Hinspiel verlor Euskirchen mit drei Toren Differenz.

In der Kreisliga der Männer will der verlustpunktfreie Spitzenreiter TVE Bad Münstereifel weiter kräftig punkten. Gegen den zuletzt starken Godesberger TV erwartet Herrenwart Markus Ramacher ein enges Spiel. „Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns“, sagt Ramacher. Gespielt wird am Sonntag in der Mimi-Renno-Halle (17 Uhr). Die weiteren Partien am Sonntag lauten: Rot-Weiß Merl – HSG Euskirchen II (13.30 Uhr), TSV Bonn rrh. III – TSV Feytal (13.30 Uhr), TV Palmersheim II – TuS Zülpich (17 Uhr, Peter-Weber-Halle, Kuchenheim).

Bei den Frauen trifft Tabellenführer TV Palmersheim auf die TSV Feytal (So., 15 Uhr, Peter-Weber-Halle), während der ärgste Verfolger, die HSG Euskirchen II, um 17 Uhr zur HSG Geislar-Oberkassel muss. Zudem empfängt der VfB Schleiden die wSG Voreifel (So. 15.30 Uhr, Hauptschule Kall). (roc)

Verbandsliga Männer

Auf den TV Palmersheim wartet bei der heimstarken HSG Siebengebirge II eine knifflige Aufgabe. Zur undankbaren Anwurfzeit (Sonntag, 18 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Peter Trimborn ran und dabei auf zwei wichtige Spieler verzichten. Nils Schouren (Trainingsrückstand) und Johannes Hensel (verletzt) werden fehlen. Allerdings ist der Kader so groß, dass diese Ausfälle kompensiert werden können. „Wir treffen auf einen motivierten und sehr handlungsschnellen Gegner, den wir keinesfalls unterschätzen dürfen“, sagt Peter Trimborn. Sein Team wird an die Leistungsgrenze gehen müssen, um zu punkten. „Das wird eine ganz andere Kiste als zuletzt gegen Frechen“, sagt der TVP-Trainer, der dennoch an die zwei Punkte glaubt. Für Palmersheim ist es das drittletzte Spiel der Qualifikationsrunde.

Landesliga Männer

Vom Tabellenbild her geht die HSG Euskirchen (Tabellenführer) beim HSV Troisdorf (Platz elf) als Favorit in das Spiel. Doch so einfach ist das nicht, denn in der Troisdorfer Halle herrscht Harzverbot. Laut Trainer Stefan Tuitje ist das ein Nachteil: „Das wird für meine Mannschaft eine Umstellung sein, für die wir eine Lösung finden müssen.“ Für ihn ist ein hohes Tempospiel, mit dem man Druck auf den Gegner ausübt, ein mögliches Rezept für den Erfolg. „Wir wollen hinten stabil stehen und über Tempo die eigenen Angriffe fahren“, sagt der HSG-Trainer. Gespielt wird am Samstag um 19.30 Uhr.