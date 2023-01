Euskirchen-Kuchenheim – TV Palmersheim – Stolberger SV 37:23 (20:9). Da ist er, der erste Heimsieg der Saison. Und er ist ohne Zweifel auch in der Höhe verdient. Gegen harmlose Stolberger verbessert der TV Palmersheim sein Punktekonto auf 6:10 und steht nun auf Platz zehn der Tabelle. Von 150 Zuschauern angetrieben, war Palmersheim am Ende der Englischen Woche hellwach und kaufte dem Gegner früh den Schneid ab.



„Mit der ersten Halbzeit bin ich hochzufrieden, weil wir defensiv wenig zugelassen haben“, sagte ein erleichterter Peter Trimborn. Palmersheim profitierte nach zehn Minuten von gleich vier Zwei-Minuten-Zeitstrafen gegen den Gegner innerhalb von 79 Sekunden und zog 9:4 davon. Auch in der Folgezeit ließen die Gastgeber das Ligaschlusslicht nicht in die Partie kommen und manifestierten den Erfolg bis zur Pause, wenngleich noch eine Vielzahl an freien Würfen ausgelassen wurden.

Palmersheim wechselt munter durch

„Nach dem Seitenwechsel haben wir komplett durchgewechselt und den Leistungsträgern längere Pausenzeiten geben“, berichtete Trimborn, dem letztlich die Leistung der Spieler gefiel, die ansonsten etwas hinten dran sind. Das dieser Sieg einer aus der mannschaftlichen Geschlossenheit heraus ist, belegt die Trefferverteilung auf das Team. Lediglich Johannes Hensel ging leer aus, ist aber auch eher ein Defensivakteur. „Das war heute ziemlich souverän, weil wir die Sache insgesamt gut und diszipliniert gelöst haben“, so der stolze Übungsleiter.

Sonderlob für Palmersheims Blesse

Auch wenn er dieses Mal eigentlich keinen Spieler herausheben wollte, so fiel die Wahl dann doch auf einen Spieler. „Paul Blesse hat in seinen 30 Minuten Spielzeit gezeigt, wie wichtig er defensiv für die Mannschaft ist. Und es freut mich für ihn, dass er von seinen Mitspielern am Kreis gut in Szene gesetzt wurde.“ Blesse erzielte drei Tore und holte noch zwei Siebenmeter heraus. Das Duell der Topwerfer der vergangenen Saison endete unentschieden. Sowohl René Lönenbach als auch Stolbergs Joshua Frauenrath trafen elf Mal für ihr Team.

TV Palmersheim: Trimborn, Moritz Königshoven, Hensel, Fiedler (1), Schöller (2), Blesse (3), Lönenbach (11/6), Adolph (3), Schouren (2), Mayer (2), Schneider (5), Maeser (4), Jannis Grevelding (1), Lukas Königshoven (3).

Landesliga: BTB Aachen III – HSG Euskirchen 21:27 (9:16). Die HSG Euskirchen verbuchte den zweiten Sieg in Folge und schiebt sich in die obere Tabellenhälfte vor. In Aachen war die HSG trotz Personalproblemen und nur zwölf Spielern im Kader das aktivere Team und siegte aus Sicht ihres Trainers verdient. „Die erste Halbzeit war richtig gut, weil wir aus einer starken Defensive herausgespielt haben und in der Offensive konzentriert waren“, sagte Stefan Tuitje.

HSG gehen die Kräfte aus

Im zweiten Durchgang fehlten dann ein paar Körner, dennoch blieb Euskirchen jederzeit Herr der Lage. Die HSG hat einen Schritt nach vorne gemacht und will dies nun in den kommenden Wochen bestätigen.



Stefan Tuitje hob zwei Spieler hervor: „Aaron Wilden hat stark gehalten und Felix Berbuir (sechs Tore) mit einer unfassbaren Trefferquote auf Rechtsaußen überzeugt.“