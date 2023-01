Euskirchen – „Das ist ein supergeiles Gefühl, wieder zusammen mit meinem Bruder zu spielen“, sagt Sebastian Kaiser (33), Spielertrainer des SV Frauenberg in der Fußball-Kreisliga A Euskirchen. Er schießt vorne die Tore, der zwei Jahre jüngere Marcel führt im Mittelfeld Regie.



In einer Mannschaft waren die Kaisers zuletzt vor acht Jahren aufgelaufen – als sie nach ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Brühl beim Euskirchener TSC spielten. Danach trennten sich die Wege. „Das war schon schade“, erzählt Sebastian Kaiser: „Ich kenne seine Stärken, er weiß, wie ich ticke. Und das natürlich auch auf dem Platz. Das ist einfach ein cooles Gefühl.“



Familie sonntags auf dem Platz vereint

Stolz sind auch die Eltern. Sie müssen sich den Sonntag nicht mehr teilen, auf verschiedene Plätze reisen, sondern können gemeinsam mit den Lebensgefährtinnen von Marcel und Sebastian auf einem Platz stehen und das Spiel der Brüder beobachten. „Die ganze Familie ist jetzt sonntags vereint – und das ist ein schönes Gefühl.“



Sebastian Kaiser hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Von Oktober 2021 bis Oktober 2022 laborierte er an einem Kreuzbandriss. „Deshalb sind die gemeinsamen Spiele mit meinem Bruder für mich noch einmal etwas ganz Besonderes.“ Doch am Mittwoch verletzte Kaiser sich beim Training – eine Zerrung im Oberschenkel. Er fällt also wieder für einige Spiele aus. „Aber alles nichts Wildes“, gibt er Entwarnung. „Zwei bis drei Wochen Pause, schätze ich. Danach wird es wieder nach oben gehen“, glaubt der Spielertrainer.



Kaiser will in der Tabelle nach oben

Nach einem durchwachsenen Start wollen die Frauenberger weitere Tabellenplätze gutmachen. Am Sonntag empfängt der Tabellenachte den TSV Schönau. Die Leistungen in den vergangenen beiden Spielen geben Kaiser Selbstvertrauen: „Daran müssen wir anknüpfen. Wir möchten bis zur Winterpause in der Tabelle noch nach oben klettern.“ In der Rückrunde will Kaiser mit seiner Mannschaft die Tabellenspitze angreifen. „Wir wollen noch entscheidend ins Meisterschaftsrennen eingreifen.“



Tabellenführer SC Wißkirchen ist am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS DJK Dreiborn Favorit. Verfolger JSG Erft 01 Euskirchen empfängt den SV Stotzheim zum Nachbarschaftsduell. Dem SSV Golbach hat das 5:1 gegen Euskirchen nach vier Spielen ohne Sieg richtig gutgetan. „Der Sieg war eine wichtige Reaktion. Ich erwarte harte Wochen. Wir wollen uns im Mittelfeld etablieren“, sagt Golbachs Trainer Patrick Züll.