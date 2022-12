Euskirchen-Kuchenheim – B-Jugend Bezirksliga: JSG Erft 01 – FC Rheinsüd 3:2 (3:0). Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die 30 Zuschauer am späten Samstagnachmittag in Kuchenheim. Die Gastgeber zeigten im ersten Durchgang eine solide Vorstellung, ohne jedoch zu glänzen. Aus vier Torchancen erzielten sie aber trotzdem drei Tore.



Nach einem Lattenschuss von Jan Luca Lenz (5.) traf Alex Sartison per Doppelpack (9. und 21.). Jehon Vatovci erhöhte durch einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter zur komfortablen Führung (33.). „Wir haben überhaupt nichts anbrennen lassen“, fasst Trainer Marcel Schmitz den ersten Durchgang zusammen. Seine Mannschaft spielte aus einer stabilen Abwehr heraus und ließ nur einen Torschuss der Gäste zu.

Bruch im Spiel

Nach dem Seitenwechsel dann zunächst der völlige Bruch im Spiel. „Im Gefühl des sicheren Vorsprungs lassen wir nach und machen, wie zuletzt auch, den Gegner stark“, so Schmitz. Erft 01 machte fatale Fehler, Rheinsüd kämpfte sich zurück ins Spiel. Nachdem den Gästen zunächst ein Strafstoß verwehrt blieb, trafen sie unter gütiger Mithilfe der Hausherren in der 53. und 60. Minute zum Anschluss. „Erst zum Ende hin haben wir wieder die Kontrolle über das Spiel bekommen“, so Schmitz, der letztlich froh über die drei Punkte ist, aber weiß, dass seine Mannschaft viel konstanter werden muss.

Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung eines Gästespielers kurz vor dem Spielende. In einem normalen Zweikampf sackte der Spieler plötzlich zu Boden und musste später mit dem Rettungswagen abgeholt werden. Das Spiel war eine halbe Stunde lang unterbrochen.

A-Jugend Bezirksliga



Rheinsüd – JSG Erft 01 0:0. Einen großen Kampf lieferte die A-Jugend der JSG beim Tabellenführer. „Von den Chancen her hätten wir gewinnen müssen“, sagte Betreuer Wilfried Klünter. Pierre Mendy hatte in der ersten Halbzeit gleich doppelt, Finn Pleger kurz vor Spielende die Chance auf die Führung. Rheinsüd hatte im gesamten Spiel keine echte Torchance.

C-Jugend Mittelrheinliga



SF Troisdorf – JSG Erft 01 1:1 (0:1). Die C-Junioren der JSG Erft 01 haben ihren ersten Punkt in der Mittelrheinliga geholt. Bei den Sportfreunden Troisdorf ging die JSG, die von Tobias Berg betreut wurde, durch ein Strafstoßtor von Sajad Hosseini in Führung (34.). Nach dem Wechsel ließen die Gäste Möglichkeiten zum 2:0 aus und so kam Troisdorf sechs Minuten vor dem Ende zum nicht unverdienten Ausgleich. „Das Unentschieden ist vom Spielverlauf her gerecht“, sagt Tobias Berg, der sein Team als moralischen Sieger ausmachte.