Euskirchen-Kuchenheim – A-Junioren-Bezirksliga: JSG Erft – CfB Ford Niehl 4:2 (2:0). Die Formel ist recht einfach: Spielt Felix Schlößer gut, spielt auch die JSG Erft gut. Der Torjäger, der in der vergangenen Woche wegen einer Zahn-OP nur eine Halbzeit spielte, war beim Heimspiel gegen die Kölner an drei Toren beteiligt – zwei davon erzielte er selbst. Trotz der erneuten Galavorstellung des Torjägers (13 Treffer in zehn Spielen) sahen die Zuschauer in Kuchenheim vor allem in der zweiten Halbzeit kein gutes Fußballspiel. Teilweise hatte die Partie nicht Bezirksliga-Niveau.



Das war im ersten Durchgang anders. Die Mannschaft von Senaid Begic spielte souverän auf und führte verdient mit 2:0. Die Treffer für die JSG erzielten Jörg Jogwer (5.) mit einem direkt verwandelten Freistoß und Schlößer, der nur zwei Minuten nach seinem Teamkollegen die Führung ausbaute. Wenn man der Mannschaft von JSG-Coach Begic einen Vorwurf machen möchte, dann den, dass sie in der Folgezeit zu wenig aus ihren Chancen machte.

Richtige Reaktion gezeigt

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zunächst nach einem Angriff über die rechte Seite auf 1:2 heran. Nachdem sich die JSG kurz geschüttelt hatte, stellte Pedro Brigagao den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach dem abermaligen Anschlusstreffer war es kurz vor dem Ende Felix Schlößer, der mit einem sicher verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt setzte. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, sagte Co-Trainer Wilfried Klünter: „Nach dem enttäuschenden Spiel in der Vorwoche hatten die Jungs eine intensive Trainingswoche. Die Arbeit hat glücklicherweise Früchte getragen.“

Vier Treffer hatten die A-Junioren gegen Ford Niehl zu bejubeln. Im Kampf um den Klassenerhalt war es ein wichtiger Erfolg. Copyright: Rocco Bartsch

Am kommenden Wochenende wartet auf die A-Junioren der JSG eine ganz andere Hausnummer. Am Sonntag (11 Uhr) sind die Schützlinge von Begic beim Tabellenführer Rheinsüd gefordert.

Schmitz stolz auf die Spieler

B-Junioren Bezirksliga: Sportfreunde Troisdorf – JSG Erft 0:4 (0:0). „Ich bin richtig stolz auf die Jungs, weil sie innerhalb von einer Woche eine tolle Entwicklung gezeigt haben“, lobte JSG-Trainer Marcel Schmitz seine Mannschaft.

Co-Trainer Malte Schlößer konnte zufrieden sein. Copyright: Rocco Bartsch

Die B-Junioren, die in der vergangenen Woche trotz klarer Überlegenheit mit 0:2 verloren hatten, begannen wieder dominant. Die Platzherren hatten laut Schmitz über die gesamte Spielzeit keine klare Torchance. Im Vergleich zur Vorwoche sei sein Team aber geduldig geblieben – auch oder gerade weil der entscheidende Pass in den ersten 40 Minuten noch nicht funktionieren wollte. „Wir haben uns nicht zermürben lassen. Stattdessen waren wir gieriger aufs Tore schießen“, so der JSG-Coach. Der Sieg sei auch in der Höhe vollkommen verdient gewesen – auch wenn die vier Tore allesamt nach dem Seitenwechsel fielen.

Rick, der Dosenöffner

Das Tor von Tobias Rick war so etwas wie der Dosenöffner für die JSG. Anschließend merkte man den Schmitz-Schützlingen deutlich an, dass sie nun viel befreiter, viel selbstbewusster auftraten. Als Rick seinen zweiten Treffer an diesem Tag erzielte, war die Partie praktisch entschieden. Zu schwach war bis dahin der Auftritt der Platzherren. Als dann aber in der Schlussphase Ben Winter und Alex Sartison die Treffer drei und vier nachlegten, war der Deckel auf der Dose drauf.

In der kommenden Woche treffen die B-Junioren auf Rheinsüd. Ein Gegner, der laut Schmitz die Punkte gegen die JSG bereits eingeplant hat. „Das sind die üblichen Provokationen im Vorfeld einer solchen Partie“, so der Übungsleiter. Eine ähnliche Aussage hatte der Rheinsüd-Coach auch vor dem Hinspiel getätigt. Die Antwort gab die JSG auf dem Platz. Sie gewann die Partie mit 7:0. „Wir haben die nötige Qualität in der Truppe, auch in der kommenden Woche die passende Reaktion zu zeigen“, so Schmitz. Das Spiel wird am Samstag um 17.30 Uhr in Kuchenheim angepfiffen.

Corona: C-Junioren fielen aus

Das Spiel der C-Junioren in der Mittelrheinliga gegen Vichttal war aufgrund von mehreren Corona-Fällen bei der JSG Erft abgesagt worden. Sollte sich die Lage bei der JSG beruhigen, ist die Mannschaft von Marcel Schmitz am kommenden Samstag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Troisdorf gefordert. Die Partie gegen Vichttal ist vom Verband auf Donnerstag, 7. April, terminiert worden.

In den kommenden Trainingseinheiten will Schmitz mit der Mannschaft, die er vor gut einer Woche von Kevin Greuel übernommen hatte, den Fokus auf die taktische Ausrichtung legen. Aus seiner Sicht liegt dort noch eine wenig Nachholbedarf bei den talentierten Kickern.