Mittelrheinliga B-Junioren: SV Deutz 05 – JSG Erft 01 Euskirchen 3:4 (1:4). Die B-Junioren der JSG Erft 01 bleiben in der Erfolgsspur. Nur zwei Tage nach dem 5:1-Erfolg gegen den VfL Kommern im Kreispokal, mit dem die Mannschaft von Trainer Firat Uyar sich den Einzug ins Kreispokalfinale sicherte, setzte sie sich auch in der Liga beim zuvor noch sieglosen Deutz 05 mit 4:3 durch.

Zunächst erwischte die Uyar-Elf alles andere als einen gelungenen Start und geriet nach einem Konter der Gastgeber früh in Rückstand (6.). „Die Jungs haben sich wirklich gar nichts anmerken lassen“, lobte der Erft-Coach die Reaktion des Teams. Seine Schützlinge blieben ihrer Spielidee treu und drehten die Partie noch vor der Pause eindrucksvoll. Daoud Cadi glich zum 1:1 aus (11.), ehe Jona Kroppen mit einem Doppelschlag binnen einer Minute auf 3:1 erhöhte (22., 23.). Nick Rudi sorgte in der 31. Minute für den 4:1-Halbzeitstand in einer Partie, in der die Führung nach Trainerangaben sogar noch deutlicher hätte ausfallen können.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die JSG in einem laut Uyar intensiven, athletischen und körperbetonten Spiel die tonangebende Mannschaft. Zwei individuelle Fehler brachten die Gastgeber allerdings noch einmal auf 3:4 heran. Ernsthaft in Gefahr geriet der Auswärtssieg aus Sicht Uyars dennoch nicht: „Wir hätten auch das 5:3 oder 6:3 machen können.“ Ein positives Fazit zog Uyar nach der Partie: „Ich bin mit der Entwicklung der gesamten Mannschaft sehr, sehr zufrieden und freue mich auf die kommende Zeit.“ Mit dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel untermauerte die JSG ihre starke Frühform in der Mittelrheinliga. Am kommenden Samstag (17 Uhr) empfängt die Uyar-Elf den Tabellenersten VfL Vichttal.

Trainer Tonino Incorvaia bewies erneut ein glückliches Händchen

Bezirksliga A-Junioren: JSG Erft 01 Euskirchen – SV Lövenich-Widdersdorf 3:1 (1:1). Hochzufrieden zeigte sich JSG-Trainer Tonino Incorvaia mit dem Auftritt seiner Schützlinge nach dem 3:1-Sieg gegen Lövenich-Widdersdorf: „Die Jungs haben es toll gemacht. Es war kein einfaches Spiel, der Gegner hat sehr diszipliniert und kompakt verteidigt. Aber wir sind geduldig geblieben und hatten das Spiel jederzeit im Griff.“ Drei Siege verbuchen die A-Junioren der JSG Erft 01 in der noch jungen Saison und sind damit das einzige verlustpunktfreie Team in der Bezirksliga.

Obwohl seine Spieler stark in die Partie gestartet seien, versäumten sie es, vier hochkarätige Chancen in den ersten zehn Minuten zu nutzen, berichtete der JSG-Coach. Das rächte sich: Mit ihrer ersten Offensivaktion gingen die Gäste nach einer Standardsituation im Strafraum und infolge einer Unachtsamkeit in der JSG-Defensive in Führung. Unbeirrt und geduldig machten die Hausherren jedoch weiter Druck. Mit Erfolg: JSG-Angreifer Tim Roland sorgte per Kopf für den verdienten Ausgleich (37.).

Ohne taktische Änderungen kam die Incorvaia-Elf aus der Kabine, war die Marschroute des Trainers doch bis dahin aufgegangen: „Wir haben alles richtig gemacht, nur die Tore haben gefehlt.“ Im weiteren Spielverlauf bewies Incorvaia, wie bereits in den beiden Saisonspielen zuvor, ein glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen: Merlin McClellan, in der 62. Minute für Tim Roland eingewechselt, erzielte zwei Minuten später die 2:1 Führung, ehe Lorian Diabi, der ab der 82. Minute Finley Frohn ersetzte, fünf Minuten später die endgültige Entscheidung herbeiführte. „Letztlich ein absolut ungefährdeter Sieg“, resümierte der JSG-Coach, dessen Spieler noch schwere Beine gehabt haben dürften. Nur zwei Tage zuvor hatten sie im Kreispokal einen 3:1-Erfolg auf dem tiefem Rasen der SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim gefeiert.