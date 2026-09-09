Bezirksliga A-Junioren: VfL Vichttal – JSG Erft 01 Euskirchen 1:3 (0:1). Nach dem verpassten Aufstieg in die Mittelrheinliga hat bei den A-Junioren der JSG Erft 01 ein neues Kapitel begonnen. Nachfolger von Trainer Marcel Schmitz, der zum SV Nierfeld gewechselt ist, ist Tonino Incorvaia, zuletzt U19-Trainer des SSV Weilerswist.

Nach einem großen Umbruch umfasst der aktuelle Kader 30 Spieler, darunter zwölf Akteure aus der eigenen B-Jugend und zwölf externe Neuzugänge. Besonders stolz ist Incorvaia darauf, dass fünf der Neuzugänge Rückkehrer, also ehemalige JSG-Spieler, sind. Der neue Coach setzt langfristig auf Kontinuität und so liegt sein Fokus darauf, Spieler aus der Region für die JSG zu begeistern, um gemeinsam eine nachhaltige Mannschaft aufzubauen.

22 der Spieler gehören dem jüngeren Jahrgang 2009 an, hier stehe vor allem die Entwicklung des Einzelnen im Vordergrund, so Incorvaia. Sein Ziel sei es, ein homogenes Team zu formen und mittelfristig Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen. „Das wäre für mich als Trainer das Größte“, so der neue JSG-Coach. Als Ziel seiner ersten Saison peilt er eine Platzierung im oberen Tabellendrittel an.

Die Jungs haben das richtig geil gemacht. Das war eine super geschlossene und disziplinierte Mannschaftsleistung. Tonino Incorvaia

Mit dem VfL Vichttal wartete zum Saisonauftakt direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Mittelrheinliga-Absteiger sei laut Incorvaia ein „sehr gut geführter Verein mit einer sehr starken Jugend“ und damit ein idealer Gradmesser. „Dass wir Vichttal nicht an die Wand spielen würden, war uns klar“, so der JSG-Coach. Deshalb setzte er gegen den Favoriten auf einen klaren Matchplan: kompakt verteidigen, körperlich dagegenhalten und nach Ballgewinnen schnell umschalten. Und dieser Ansatz ging auf. Zwar verbuchte Vichttal in einer auf beiden Seiten von Nervosität geprägten Anfangsphase die größeren Spielanteile. Echte Torchancen ließ die disziplinierte Erft-01-Defensive jedoch kaum zu.

Kurz vor der Pause (40.) brachte JSG-Abwehrspieler Maarten Reimann sein Team nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung. „Wir haben Vichttal, die gerade in einer Drangphase waren, ein bisschen kalt erwischt“, so Incorvaia. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die JSG ihrer Linie treu. Nach einer Umschaltaktion gelang Ismar Osmanovic in der 51. Minute das 2:0, ehe seine Schützlinge in einer, wie der Coach sie beschrieb, „zunehmend hektisch und hitzig“ werdenden Partie erneut nach einem Standard durch Rheinsüd-Neuzugang Imran Ali Omar auf 3:0 (66.) erhöhten.

Den Hausherren war damit endgültig der Stecker gezogen. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit (90.+3) war nur Ergebniskosmetik. „Die Jungs haben das richtig geil gemacht. Das war eine super geschlossene und disziplinierte Mannschaftsleistung“, resümierte Incorvaia begeistert, fügte aber an: „Allerdings möchte ich das erste Spiel auch nicht überbewerten.“ Am kommenden Wochenende hat die Mannschaft spielfrei.

Eines der Liga-Schwergewichte stolperte in Kuchenheim

Mittelrheinliga B-Junioren: JSG Erft 01 Euskirchen – Bonner SC 2:1 (2:0). Bereits vor Saisonbeginn sorgte die U17 der JSG Erft 01 für Aufsehen. Der überwiegend aus dem Jahrgang 2010 bestehende Kader spielte in der vergangenen Saison noch als C-Jugend in der Mittelrheinliga. Der zweite Platz berechtigte zur Aufstiegsrelegation, in der die Mannschaft von Trainer Firat Uyar sich unerwartet deutlich gegen den etablierten B-Junioren-Mittelrheinligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind durchsetzte.

Nach dem überraschenden Aufstieg sieht Uyar seine Mannschaft in der Außenseiterrolle: „Mein erstes Ziel ist es, die Spieler an diese Liga heranzuführen, den direkten Klassenerhalt zu schaffen und jeden Einzelnen bestmöglich weiterzuentwickeln.“ Als jüngerer Jahrgang geht die Uyar-Elf als Underdog in die neue Spielzeit, in der mit Alemannia Aachen, Fortuna Köln und dem Bonner SC mehrere namhafte Gegner warten.

Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn nicht gar müssen. Firat Uyar

Umso höher bewertet der Coach den 2:1-Auftaktsieg gegen eines der Liga-Schwergewichte, den Bonner SC: „Wir haben gegen einen der Favoriten ein super Spiel gemacht. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn nicht gar müssen.“

Ein Freistoßtreffer von Leon Frais brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Sadam Alfidawi auf 2:0 (40.+5). Zwar verkürzte Bonn kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2. Der Sieg war den Hausherren jedoch nicht mehr zu nehmen. „Ich bin super stolz, und ich freue mich auf diese Mega-Herausforderung. Alle Jungs haben sich wirklich toll entwickelt. Wir haben eine super Harmonie und super Chemie in der Mannschaft, alle verstehen sich gut, alle sind hungrig, alle beißen,“ lobte der Erft-Coach seine Schützlinge nach dem gelungenen Saisonbeginn.

Am kommenden Sonntag (11 Uhr) trifft die Uyar-Elf auswärts auf Hennef, den DFB-Nachwuchsligaabsteiger.