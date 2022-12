Euskirchen – C-Jugend Mittelrheinliga: HSG Euskirchen – SSV Nümbrecht Handball 37:25 (17:12). Die C-Junioren der HSG Euskirchen haben ihr viertes Meisterschaftsspiel der laufenden Saison gewonnen. Im Heimspiel gegen Nümbrecht überzeugte der Euskirchener Nachwuchs mit einer Vielzahl an schön herausgespielten Toren und siegte deutlich. Tabellarisch festigt die HSG ihren fünften Platz – bei nun ausgeglichenem Punktverhältnis von 8:8.

Das Wichtigste zuerst

Den HSG-Talenten ist die Revanche für die 26:29-Niederlage aus dem Hinspiel geglückt. Euskirchen legte los wie die Feuerwehr und erspielte sich einen Vorsprung von bis zu zehn Toren. Lediglich kurz vor und nach der Halbzeit war die Wurfquote schwach, sodass die körperlich überlegenen Gäste noch einmal bis auf ein Tor herankamen. Dann aber legten die Jungs des Jahrgangs 2007 und 2008 einen Gang zu und erzielten einen souveränen Heimerfolg vor knapp 30 Zuschauern.

Ist in dieser Szene nicht zu stoppen: Maurice Harth. Copyright: Rocco Bartsch

Das fiel auf

Bei den C-Junioren wird mit einem Ball der Größe zwei und ohne Harz gespielt. Zudem müssen bei der verteidigenden Mannschaft immer mindestens zwei Spieler vor der eigenen Neun-Meter-Linie agieren, um das offensive Deckungsverhalten weiter zu fördern. Die Spielzüge werden anders als im Seniorenhandball viel schneller zu Ende gespielt, was die Partien meist torreicher werden lässt. Die Spielzeit beträgt 2x25 Minuten und ein gemischtes Team mit Mädchen ist in dieser Liga und Altersklasse nicht möglich.

Als Team funktioniert

Der Erfolg über Nümbrecht wurde auf viele Schultern verteilt: angefangen am starken Rückhalt Dominik Schmitz im Tor, über eine starke, variable Abwehrarbeit, in der Leonard Jankowski herausstach, bis hin zu einer ideenreichen Offensive mit vielen Torschützen. „Das Mannschaftsgefüge passt, wenngleich man nie zu wenig Linkshänder haben kann“, sagt Trainer Sebastian Pohl.

HSG-Coach Kajeepan Maheswaran an der Seitenlinie. Copyright: Rocco Bartsch

Junges Duo

Mit Kajeepan Maheswaran und Sebastian Pohl trainieren zwei sehr junge Männer die Mannschaft der C-Junioren als gleichberechtigtes Duo. Maheswaran ist 19 und Pohl 18 Jahre alt. Beide spielen für die HSG im Seniorenbereich und haben die Mannschaft erst im Sommer übernommen. Der Kader umfasst 18 Spieler und trainiert derzeit zweimal die Woche. Maheswaran und Pohl überzeugen mit ruhiger, stets motivierender Ansprache. Sie versuchen, allen Spielern die nötigen Spielanteile zu geben. „Die Trainer sind super“, sagt Nils Hohmann stellvertretend für die Mannschaft. Ein junges, dynamisches Trainerteam und viele wissbegierige Jungs – das passt einfach gut zusammen.

Das sagen die Trainer

Sebastian Pohl: „Wir haben die Jungs im Sommer übernommen und wir erkennen die positive Entwicklung eines jeden Einzelnen. Wir trainieren viel Passspiel und setzen auf temporeiche Übungen. Das macht uns trotz körperlicher Unterlegenheit handlungsschneller gegenüber den anderen Mannschaften. Jetzt kommen auch die Ergebnisse dazu, welche zu Beginn gefehlt haben. Das motiviert uns und auch die Jungs zusätzlich.“

"Jetzt kommen auch die Ergebnisse dazu, welche zu Beginn gefehlt haben. Das motiviert uns und auch die Jungs zusätzlich", sagte HSG-Trainer Sebastian Pohl. Copyright: Rocco Bartsch

Kajeepan Maheswaran: „Unser Training zahlt sich aus und wir wollen den Weg mit den Jungs gerne weitergehen. Auch wenn wir altersbedingt kommende Saison eine B- und eine C-Jugend bilden müssen, so wollen wir mit dem 2008er Jahrgang die Qualifikation zur C-Jugend-Oberliga spielen und auch dort im kommenden Jahr den nächsten Schritt gehen“.

HSG Euskirchen: Schmitz, Wolter, Marcus (8), Dengler, Berbuir, Jankowski (9), Hohmann (5), Harth (2), Metzen (3/1), Apostolidis (3), Speichert (3/1), Gierse (3), Timm (1), Böhling.

B-Juniorinnen-Mittelrheinliga: Die Spielerin des Tages: Fenja Bücker. Die Akteurin der HSG Euskirchen sicherte mit ihrem Wurf in der Schlusssekunde den 18:17-Erfolg über Refrath/Hand. Die Zuschauer in der Peter-Weber-Halle bekamen ein spannendes Spiel zu sehen, das mit dem Spielstand von 10:10 in die Pause gegangen war. Die HSG festigt durch den Erfolg den vierten Tabellenplatz.