Landesliga 2: Fortuna Köln II – TB-SV Füssenich-Geich 6:0 (2:0). Nach dem wichtigen Auftaktsieg gegen Blau-Weiß Köln gab es für die TB-SV Füssenich-Geich beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Köln II nichts zu holen. Gegen die von Trainer Moritz Barber als Aufstiegsfavorit eingeschätzte Zweitvertretung der Südstädterinnen musste sich Füssenich deutlich mit 0:6 geschlagen geben.

Nach dem Seitenwechsel ließ Zülpich keine Zweifel

Landesliga 2: SV Weiden – TuS Zülpich 0:3 (0:1). Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen den SV Merken zum Saisonauftakt gelang der Elf von Robin Metternich gegen den SV Weiden am zweiten Spieltag der erste Dreier der noch jungen Saison.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie verzeichneten die Gäste nach Angabe von Metternich zwar leichte Feldvorteile, Milena Ronig und Adriana Kinzig ließen jedoch zwei hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich Zülpich dann doch: Julia Kurth erzielte nach Vorarbeit von Celine Hilgers die verdiente Führung (45.).

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn baute Julia Scaramozza den Vorsprung auf 2:0 aus und sorgte damit für klare Verhältnisse. Mit dem Vorsprung im Rücken ließen die Römerstädterinnen nach dem Seitenwechsel keine Zweifel mehr offen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Zülpich kontrollierte die Begegnung anschließend weitgehend, ließ weitere Chancen auf ein noch klareres Ergebnis jedoch ungenutzt, so der Zülpich-Coach. Den Schlusspunkt setzte Celine Hilgers, die sich nach ihrer Vorlage zum 1:0 selbst in die Torschützinnenliste eintrug und zum 3:0-Endstand traf (62.).

Wißkirchen verschläft die erste Halbzeit komplett

Bezirksliga 2: Vorwärts Spoho Köln III – SC Wißkirchen 3:1 (3:0). Nach dem geglückten Saisonauftakt gegen Lessenich musste sich die Mannschaft der Spielertrainerin Denise Blumenroth am zweiten Spieltag gegen Spoho Köln III mit 1:3 geschlagen geben. Bereits nach 31 Minuten hatten die Gastgeberinnen, vor deren Heimstärke Blumenroth gewarnt hatte, auf 3:0 gestellt.

Die erste Halbzeit habe der SC nahezu komplett verschlafen, sich im Spielaufbau zu viele einfache Ballverluste geleistet und die schnellen Angreiferinnen der Kölnerinnen nur selten in den Griff bekommen, so Blumenroth, die selbst nicht vor Ort war, sich aber auf die Informationen ihrer Spielerinnen stützte.

Nach dem Seitenwechsel habe Wißkirchen sich kämpferisch deutlich verbessert präsentiert und sei durch einen von Co-Kapitänin Theresia Brenner verwandelten Foulelfmeter zum Anschlusstreffer (73.) gekommen. Die Niederlage konnten die Gäste allerdings nicht mehr abwenden. „Die zweite Halbzeit war deutlich besser, aber Spoho ist zu Hause einfach eine Macht“, bilanzierte Blumenroth. Ihr Fokus richtet sich jetzt auf das Heimspiel gegen Königsdorf am kommenden Sonntag: „Das Spiel ist wieder mal ein Sechs-Punkte-Spiel.“

Kommerns Zusammentreffen mit Wißkirchens Ex-Trainer

Bezirksliga 2: Spiel und Sport Nippes – VfL Kommern 1:4 (0:0). Den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feierten die Frauen des VfL Kommern mit einem 4:1-Erfolg beim von Ex-Wißkirchen-Coach Thomas Schirmer trainierten Team aus Köln-Nippes. In einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Gäste mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt ließen, passte sich die Partie zunächst den regnerischen Witterungsbedingungen an und plätscherte über weite Strecken dahin, berichtete Wagner.

Nach dem Seitenwechsel und einigen taktischen Anpassungen nahm die Begegnung jedoch Fahrt auf. Nele Wagner brach in der 64. Minute den Bann und brachte den VfL in Führung. Hanna Frauenkron (74., 85.) sowie Pia Lorbach per Foulelfmeter (82.) sorgten für den deutlichen Erfolg. „Ein verdienter Sieg, der auch ein oder zwei Tore höher hätte ausfallen können“, lautete das Fazit des VfL-Coaches.

Kreisliga A Euskirchen: Nur Mutscheid punktete am Wochenende

FFC Bergheim – VfL Kommern II 2:0 (1:0).

SV Mutscheid – Efferener BC 2:2 (0:2). Torschützin: Jennifer Schneider (60., 64.).

SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim – VfL Erp 1:3 (0:1). Torschützin: Luisa Hansen (75.).

Vorschau: Kreisligaderby zwischen Kommern II und Hellenthal

Landesliga: Am 27. September empfängt Zülpich den SSV Berzdorf (12 Uhr). Füssenich misst sich zu Hause mit SV Merken (13 Uhr).

Bezirksliga Staffel 2: Wißkirchen hat TuS BW Königsdorf zu Gast (12.30 Uhr). Kommern empfängt Landesliga-Absteiger SC West Köln (11 Uhr).

Kreisliga A Euskirchen: SV Mutscheid reist zum Bedburger BV U23 (12.45 Uhr), Kommern II misst sich zu Hause mit der SG Hellenthal (13 Uhr). SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim trifft auswärts auf den Efferener BC II (11 Uhr).