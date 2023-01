Kreis Euskirchen – Die B-Junioren des TV Palmersheim haben das Nachholspiel in der Nordrheinliga gegen Bayer Dormagen mit 14:28 (6:13) verloren. Das Ergebnis klingt deutlicher als es der Leistung der Palmersheimer entspricht. Gegen die verlustpunktfreien Dormagener war der TVP das erste Team, welches keine 30 oder mehr Gegentore kassiert hat. Die gute Defensivarbeit ging aber deutlich zu Lasten der Offensive. „Diese Niederlage ist kein Beinbruch, denn wir haben mit unseren Mitteln und dünner Personaldecke alles gegeben“, sagt Albert Wipperfürth aus dem TVP-Trainerteam. Möglichkeiten zur Wiedergutmachung hat der TVP bereits am Sonntag. Dann ist mit dem Cronenberger HC eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim (11 Uhr).

In der Kreisliga der Herren ist eine Entscheidung bereits gefallen. Der TVE Bad Münstereifel steigt in die Landesliga auf, weil Zülpich unter der Woche beim TSV Bonn rrh. III mit 24:25 verloren hat. „Wir sind wieder da und das völlig verdient“, sagt Herrenwart Markus Ramacher zum Aufstieg. Letztmalig spielte der TVE im Jahr 2016 in der Landesliga.

Folgende Spiele stehen am Wochenende an: B-Juniorinnen-Mittelrheinliga: HSG Euskirchen – TSV Bonn rrh. (Sa., 15 Uhr); A-Jugend-Oberliga: HSG Euskirchen – HSG Sieg (Sa., 17 Uhr); Frauen-Verbandsliga: HSG Euskirchen – SG Ollheim-Straßfeld (Sa., 19 Uhr); Herren-Kreisliga: TV Palmersheim II – HV Erftstadt (So., 19 Uhr) alle in der Peter-Weber-Halle Kuchenheim, TuS Zülpich – Godesberger TV (So., 17.30 Uhr, Sporthalle Blayer Straße); Frauen-Kreisliga: HSG Geislar-Oberkassel – HSG Euskirchen (Sa., 14.30 Uhr); Herren-Verbandsliga: HSG Refrath/Hand II – HSG Euskirchen (Sa., 20 Uhr); Frauen-Verbandsliga: Pulheimer SC – HSG Euskirchen (So., 16 Uhr); C-Jugend Mittelrheinliga: TuS Wesseling – HSG Euskirchen (So., 16 Uhr).