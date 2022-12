Kreis Euskirchen – Eigentlich sollten am Wochenende wieder viele Handballspiele im Kreis stattfinden. Corona und auch sportliche Gründe haben aber etwas dagegen. So fallen die Meisterschaftsspiele von Verbandsligist TV Palmersheim beim HSV Frechen und Kreisligist TuS Zülpich beim SV Rot-Weiss Merl dem Coronavirus zum Opfer.



Landesligist HSG Euskirchen muss sich ebenfalls eine weitere Woche in Geduld üben, da für die anstehende Meisterrunde noch ein letzter Gegner in einem Entscheidungsspiel zwischen der Eschweiler SG und der HSG Refrath/Hand II gesucht wird. Die Frauen der TSV Feytal, eigentlich für die Aufstiegsrunde qualifiziert, verzichten auf die Austragung der Spiele und bescheren den ambitionierten Palmersheimerinnen damit nicht nur die zwei Punkte, sondern auch ein spielfreies Wochenende. Gespielt wird aber dennoch.

Jugendhandball

In der A-Junioren Oberliga bekommt es die HSG Euskirchen mit der SSG Wuppertal zu tun. Die HSG ist momentan gut drauf und hat auch schon das Hinspiel mit 37:30 für sich entschieden. Anwurf in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim ist am Sonntag um 16 Uhr.

Dort tritt bereits am Samstag um 17 Uhr die B-Juniorenmannschaft des TV Palmersheim gegen den TuS Königsdorf an. Das Spiel gegen einen etablierten Nordrheinligisten sorgt für Vorfreude im Palmersheimer Lager. „Königsdorf betreibt seit Jahren eine hervorragende Jugendarbeit“, sagt Khalid Khan wertschätzend vor dem Duell mit dem Tabellenneunten.



Außenseiterrolle

Sein Team sieht er, trotz eines starken sechsten Tabellenplatzes, in der Außenseiterrolle. „Die Jungs sind heiß auf das Spiel. Wir wollen von der ersten Minute an dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen“, so der TVP-Trainer, der ohne jeglichen Druck spielen lassen will.

Die C-Junioren der HSG Euskirchen empfangen am Sonntag (14 Uhr) mit dem VfL Bardenberg einen Gegner, dem man im Hinspiel mit fünf Toren unterlegen war. Der Schwere des Spiels gegen den Tabellendritten ist sich Trainer Kajeepan Maheswaran bewusst. „Wir brauchen eine gute Abwehr und müssen vorne mit Köpfchen spielen“, so der junge Übungsleiter der HSG.

Kreisliga

Auf Kreisebene empfängt Tabellenführer TVE Bad Münstereifel den TSV Bonn rrh. III (Sonntag, 17 Uhr, Mimi-Renno-Halle). „Wir brauchen und wir wollen die zwei Punkte“, sagt Herrenwart Markus Ramacher kämpferisch. Er verlangt von seinem Team volle Ernsthaftigkeit und die nötige Entschlossenheit gegen einen nicht zu unterschätzenden Gegner.

In der Abstiegsrunde muss die HSG Euskirchen II zum HV Erftstadt (17 Uhr) und die TSV Feytal trifft im Lokalduell auf den TV Palmersheim II (Sonntag, 19 Uhr, Sporthalle der Grundschule an der Feytalstraße in Mechernich).

Bei den Frauen empfängt Tabellenführer HSG Euskirchen II das Team von Geislar-Oberkassel (Samstag, 19 Uhr, Peter-Weber-Halle in Kuchenheim). Trainer Julian Meyer geht mit einer klaren Vorstellung in das Spiel: „Wir wollen den Sieg.“