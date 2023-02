Euskirchen – In der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim wird an diesem Wochenende um Tore und Punkte gespielt. Gleich fünf Partien werden dort am Samstag und Sonntag ausgetragen.

Den Anfang machen am Samstag (13.30 Uhr) die A-Juniorinnen der HSG Euskirchen mit ihrem Oberligaheimspiel gegen die Bergischen Panther aus Wermelskirchen. Um 17.30 Uhr messen sich die Verbandsligafrauen der HSG und Merkstein miteinander. Euskirchen (5:3 Punkte) will nach dem Sieg über Polizei Köln den nächsten Coup landen und den noch verlustpunktfreien Gästen die ersten Punkte abtrotzen.



HSG Euskirchen geht favorisiert in die Partie

Um 19.30 Uhr spielen in der Landesliga die Männer der HSG. Sie gehen als Tabellensechster favorisiert in das Duell mit der HSG Marienheide/Müllenbach. Die Gäste belegen aktuell den 13. Platz und haben ein Punkteverhältnis von 4:12. Ein Heimerfolg wäre gleichbedeutend mit dem dritten Sieg der HSG in Serie.

TV Palmersheim übernimmt die Halle am Sonntag

Am Sonntag übernimmt der TV Palmersheim die Halle in Kuchenheim. Zunächst trifft die A-Jugend auf die Eagles Niederrhein aus Moers (15.15 Uhr). Von der Ausgangslage her ist das eine spannende Partie der Nordrheinliga, denn beide Mannschaften sind mit 2:6 Zählern punktgleich. Den Abschluss macht die Männermannschaft des TVP. Sie trifft auf den Tabellenzweiten der Oberliga, der Zweitvertretung von Bayer Dormagen. Anwurf ist um 17 Uhr.

Das einzige Team, das auf Reisen geht, ist der TVE Bad Münstereifel. Der Landesligist muss am Samstag (20 Uhr) beim BTB Aachen III ran. Aachen unterlag in der Vorwoche der HSG Euskirchen, das sollte auch für den TVE ein gutes Omen sein, damit die Negativserie (vier Niederlagen am Stück) in den Auswärtsspielen endlich reißt.