Schleiden – Lars Holder ist mit 25 Jahren beides: vielversprechender Nachwuchssportler und gleichzeitig alter Hase im Crossduathlon aus der Talentschmiede des Grünen Punkts des TuS Schleiden. Denn bereits seit seiner Grundschulzeit betreibt er den Sport, in dem er große Erfolge verzeichnet.

„Damals hat in Scheuren unser Nachbar Urban Scheld angefangen, mit seinem Sohn zu trainieren“, erzählt Holder. Der habe das immer cool gemacht und so sei er über all die Jahre dabei geblieben. Auch einige Starts im Crosstriathlon und Läufe seien mittlerweile dazugekommen.

Seit 2014 erfolgreich

Doch der Crossduathlon ist die Domäne von Lars Holder. Seitdem er 2014 bei der Weltmeisterschaft im Crosstriathlon in Deutschland den zweiten Platz in seiner Altersklasse gewonnen hat, reißt die Erfolgskette nicht ab. In jedem Jahr steht er in seiner Altersklasse bei der Europameisterschaft im Crossduathlon auf dem Podium. Von 2015 bis 2017 errang er sogar jeweils den Siegertitel der EM.

Auch 2021 verzeichnete er Erfolge. Bei der Europameisterschaft im italienischen Molveno erreichte er den dritten Platz in seiner Altersklasse und den sechsten insgesamt.

Ausbildung abgeschlossen

Auch beruflich läuft für Holder alles rund. Nachdem er bereits eine Ausbildung zum Physiotherapeuten erfolgreich abgeschlossen hatte, hat er nun ein Lehramtsstudium an der Universität Mainz für Sport, Biologie und Geografie angehängt. Aktuell steht die Bachelorarbeit auf dem Programm.

Das könnte Sie auch interessieren:

Handball-Wochenende Anzeige TV Palmersheim freut sich auf Gummersbach

Unvergesslich: Ein Wurf für die Ewigkeit Anzeige TuS Zülpich legt Grundstein für Aufstieg von Tom Steinicke

Der Sport muss darunter nicht leiden: „Ich komme gut zum Trainieren“, sagt er. So steht für dieses Jahr die Duathlon-WM und die im spanischen Bilbao stattfindende Europameisterschaft im Crossduathlon an. „Wer weiß, vielleicht kommt zu den bisherigen Titeln ja noch etwas dazu“, sagt er.