Sportlerwahl 2021 EM-Titel 2021 ging nach Hollerath

Hellenthal-Hollerath – Schon in jungen Jahren ist es Milena Vogel gelungen, sich in der Triathlon-Szene einen Namen zu machen. Gerade einmal 21 Jahre alt, konnte sie im vergangenen Jahr bei der X-Terra-Europameisterschaft in ihrer Altersklasse den Europameistertitel im Crosstriathlon erringen. Im Jahr 2019 wurde sie in ihrer Altersklasse Zweite bei der X-Terra-Weltmeisterschaft auf Hawaii sowie Deutsche Meisterin im Crossduathlon.

Der Triathlon liege ihr näher als der Duathlon, bei dem das Schwimmen ausgespart wird. Doch bei der Heimatveranstaltung ihres Vereins, dem Crossduathlon des TuS Schleiden, darf sie nicht fehlen. Hier belegte sie als Mitglied des Teams „Der Grüne Punkt“ 2020 den zweiten Platz über die Light-Distanz, 2021 wurde sie Neunte über die volle Distanz.

Fünf bis sechs Trainingseinheiten

Vogel stammt aus Hollerath. „Da habe ich mit dem Laufen angefangen, dann ging es mit dem Fahrradfahren los“, erzählt sie. 2012 startete sie bei den ersten Wettbewerben, 2013 nahm sie ihren ersten Triathlon in Angriff. Zuerst sei sie nicht sehr wettkampforientiert gewesen, doch das habe sich schnell geändert. Vogel lebt in Köln, wo sie Mathematik und Sport auf Lehramt studiert und das Masterstudium angeht. „Das Praxissemester in der Schule steht an, darunter könnten die Wettkämpfe leiden“, befürchtet sie. Fünf bis sechs Einheiten trainiert sie pro Woche, zwei bis drei Läufe, einmal Radfahren und einmal Schwimmen. „Natürlich bin ich beim Schleidener Crossduathlon wieder dabei“, kündigt sie an. Auch der Eifel-Hero-Triathlon in Freilingen und ein X-Terra-Rennen stehen auf dem Programm.