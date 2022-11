Kreis Euskirchen – Die Plätze sind präpariert, der Winter hat sich hoffentlich verabschiedet. Das heißt für den Tennissport: Es geht los mit der Freiluftsaison. Diverse Mannschaften im Kreis werden ab dem Wochenende auf Punktejagd gehen. Von Vertretern aus der Kreisklasse bis hin zur Regionalliga ist alles vertreten, die Ansprüche sind unterschiedlich.



Schwarz-Weiß Mechernich



In der Mechernicher Tenniswelt gibt es Altbewährtes sowie neue Entwicklungen. Für den Spielbetrieb gemeldet haben die Damen 40 in der 1. Verbandsliga. Mannschaftsführerin Daniela Schwartz freut sich auf die Spielzeit, gibt aber zu bedenken: „Unsere Spielerinnendecke ist dünn. Wir freuen uns, wenn wir die Klasse halten.“ Drei Mannschaften treten künftig als Spielgemeinschaft mit dem TC Eichenbusch-Veytal an. „Wir waren als Herren 40 auf der Suche nach Partnern und freuen uns, dass die Herren offen (2. Bezirksliga), die Herren 30 (Kreisliga) und die Herren 40 (1. Bezirksliga) jetzt gemeinsam antreten. So bleiben Mannschaften bestehen und können spielen“, berichtet Roland Rübsam, „wir werden schauen, dass wir gut zusammenwachsen.“ Zudem ist mit den Herren 65 die spielhöchste Mannschaft des Kreises, die in der Regionalliga antritt, gemeldet. Die Herren 70 treten als 4er-Mannschaft in der Oberliga an.



Rot-Gold Bad Münstereifel



Die Damen 50 aus Bad Münstereifel treten erneut in der Oberliga an. Die Herren 55 werden sich in der 1. Verbandsliga messen. „Wenn es gut läuft, wollen wir im Mittelfeld abschneiden. Es sind zwei junge, starke Mannschaften aus den 50ern hochgerückt“, so Wolfgang Schmitz, der auch klarstellt: „Wir wollen uns nicht temporär für eine Saison mit Spielern verstärken, sondern mit Leuten aus der Region als Mannschaft spielen. Das ist für uns wichtiger als der Blick in Richtung Oberliga.“ In der 2. Verbandsliga treten zudem die Herren 60 an. Bei den Herren 40, die in der 1. Bezirksliga antreten, wird der Aufstieg in Richtung Verbandsliga angestrebt.



Rot-Weiß Euskirchen



Die meisten Mannschaften für den Spielbetrieb hat der Euskirchener TC mit 17 Mannschaften gemeldet. Dabei sind von Knaben bis Herren 75 fast alle Altersklassen vertreten. Die Herren 50, die in der 1. Verbandsliga antreten, haben ihr Mannschaftsgefüge erhalten. Mannschaftsführer Stefan Gau blickt voraus: „Ziel ist diesmal der Nichtabstieg, da sehr starke Mannschaften dabei sind, die auch auf den hinteren Rängen Spieler mit Leistungsklasse unter 10 haben.“ Ebenfalls in der 1. Verbandsliga treten die Herren 40 sowie die Damen 55 als 4er-Mannschaft an.



Die Nummer zwei auf der Meldeliste der Damen-50-Mannschaft des TV Kall ist Emiliet Mooren. Copyright: Vera Junker

TV 1908 Kall



In Kall haben die Damen 50 zur neuen Saison umgemeldet und treten als 4er-Mannschaft an, dies jedoch weiterhin in der Oberliga. Mannschaftsführerin Uschi Ley: „Wir haben für eine 6er-Mannschaft einfach zu wenig Spielerinnen mit Gewissheit immer da. Und für uns geht es auch darum, Spaß zu haben und in unserer Freizeit gemeinsam eine gute Zeit zu haben.“



TC Nettersheim



Für die Herren 30 aus Nettersheim, die in der 2. Verbandsliga antreten, bleibt das Ziel gleich dem des vergangenen Jahres. „Wir sind auf dem Papier wieder der Außenseiter in der Gruppe. Uns geht es darum, die Klasse zu halten. Wir werden unser Bestes geben“, sagt Andreas Müller.



Flamersheim & Schwerfen



In Flamersheim sind unter anderem die Herren 65 in der Oberliga sowie die Damen 60 (4er-Mannschaft) in der 1. Verbandsliga gemeldet. In Schwerfen ist die höchste Mannschaft die Damen 50 in der 2. Verbandsliga.



Blau-Gold Kommern

Auch in Kommern wird es auf den Tennisplätzen viel Bewegung geben. Der Verein ist mit zahlreichen Mannschaften, vorwiegend auf Bezirksliga-Niveau, im Spielbetrieb vertreten.