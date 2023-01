Euskirchen-Stotzheim – SC Wißkirchen – TB-SV Füssenich 2:2 (1:1). Das war schwere Kost. Ein fußballerischer Leckerbissen war das Derby zwischen dem SC Wißkirchen dem TB-SV Füssenich-Geich nicht. Aber es endete überraschend. Der SC trotzte dem Tabellenführer den ersten Punktverlust ab. Bisher war Aufsteiger Füssenich durch die Saison gepflügt und hatte alle seine fünf Spiele gewonnen. Diese Serie endete nun gegen einen couragiert kämpfenden SC, der spielerisch viel schuldig blieb – genau wie der Spitzenreiter.



Für die Szene des Tages sorgten daher auch nicht die Fußballerinnen, sondern Schiedsrichter Jörn Schmidt-Lichtenhagen. Der Unparteiische kümmerte sich – zum Unmut von Wißkirchens Torhüterin Denise Gerhards und Spielführerin Sarah Kramer – um die verletzte Füssenicherin Jana Stark. Die war nach einem Zweikampf in der 75. Minute auf dem Platz liegengeblieben. Schmidt-Lichtenhagen eilte herbei und fragte nach dem Wohlbefinden von Stark, die anschließend ausgewechselt werden musste.

Typischer Lokalkampf

Zum Sportlichen: Der SC ging durch Irena Zimmer in Führung. Den Rückstand egalisierte Ronja Friedl. TB-SV-Torjägerin Fijola Misini drehte in der 59. Minute die Partie mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze. Miriam Chahrour sorgte in der Schlussphase für den Endstand. „Es war ein typischer Lokalkampf“, sagte Füssenichs Trainer Axel Sendscheid.

Die SG Erfthöhen gewann dank der Treffer von Sina Brenner, einem Eigentor, Ronja Zalfen (2) und Julia Poth mit 5:2 gegen den FC Pech.

Bei den SV Sportfreunde Hörn unterlag die SG Oleftal in der Landesliga verdient mit 1:3. Die Sportfreunde bleiben damit verlustpunktfreier Tabellenführer. Olef belegt Rang acht.