Liebe geht unter die Haut. Aber auch Nächstenliebe kann Spuren hinterlassen. So wie beim Tattoo-Gottesdienst am Samstag in der Evangelischen Kirche in Hellenthal. Und da Glaube auch im Alltag sichtbar sein soll, hatten die Besucher vorher noch die Möglichkeit, sich eine ganz besondere Tätowierung stechen zu lassen: das Organspendetattoo, mit dem darauf hingewiesen wird, dass der Träger bereit ist, seine Organe im Todesfall zu spenden.

Rund 30.000 Menschen seien bereits Träger dieses Tattoos, gibt der Verein „Junge Helden“ bekannt. „Ich finde das wenig, aber heute Abend sind es 30 mehr“, freute sich Pfarrer Oliver Joswig vor dem Gottesdienst im Gemeindehaus. Im Akkord stach Ash Francko vom Studio „Premiumink“ aus Pulheim und Leverkusen das unverwechselbare Tattoo.

Warum die Aktion „Opt-Ink“ mehr als Körperschmuck ist

Auch wenn Tattoos nicht jedermanns Sache sind, so hat die Aktion „Opt-Ink“ einen besonderen Hintergrund und erreicht auch Menschen, die mit dieser Art des Körperschmucks nichts anfangen können. In Deutschland muss einer Organspende im Todesfall immer noch zugestimmt werden, weil nicht, wie in den meisten europäischen Ländern, die Widerspruchsregelung gilt: Wer nicht aktiv widerspricht, gilt dort als potenzieller Organspender. So wird es zum Beispiel in Frankreich, Belgien und Spanien praktiziert. In Luxemburg fallen auch Touristen unter die Regelung.

Mangel an Spenderorganen in Deutschland

In Deutschland herrscht hingegen ein Mangel an Spenderorganen. Lediglich 985 Menschen spendeten laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation im Jahr 2025 ihre Organe. Dabei seien 3256 Organe transplantiert worden, darunter 1495 Nieren. Demgegenüber stehen jedoch 6237 Menschen, die auf eine Spenderniere warten. Mit dem Tattoo können Menschen öffentlich zeigen, dass sie im Falle ihres Todes Organe spenden möchten, auch wenn das Tattoo keine rechtliche Bedeutung hat.

Betroffene erzählen vom Warten auf ein Spenderorgan

Heiko Schäfer, Presbyter der Kirchengemeinde Schleidener Tal, war indirekt ein Auslöser für den Tattoo-Gottesdienst. Denn er ist direkt betroffen und muss dreimal pro Woche zur Dialyse. Sechs Jahre lang musste er auf ein Spenderorgan warten. Im März 2014 konnte schließlich die Transplantation stattfinden. Doch seit diesem Jahr sei er erneut auf die Dialyse angewiesen, so sein Mann Peter.

Tätowierer Torsten Knauf. Copyright: Stephan Everling

Die Warterei sei ein beschissenes Gefühl, sagt Schäfer. „Bei jedem Anruf denke ich, das könnte es jetzt sein. Ich soll ja auch immer erreichbar sein“, berichtet er. Auch Christoph Heinen aus Hellenthal, der ins Gemeindehaus gekommen war, um sich das Organspendetattoo stechen zu lassen, wartet auf eine passende Spenderniere. Zwei Jahre schon, weil die Politik die Widerspruchsregelung nicht hinbekomme. „Ich weiß nicht, ob ich als Spender infrage komme, aber ich möchte zumindest mit dem Tattoo ein Zeichen setzen“, betonte er. Auch seine Cousine Tatjana Schmidt aus Harperscheid ließ sich tätowieren. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden“, erklärte sie. Nicht nur ihr Cousin sei der Grund, auch habe eine Freundin vor einem Jahr ihr Herz gespendet. „Das Tattoo ist ein Statement“, sagte sie.

Großer Andrang und viel Zuspruch

„Ich dachte schon, was habe ich da wieder losgetreten“, sagte Joswig und blickte zufrieden auf die stattliche Anzahl an Besuchern. Immer mehr Anmeldungen habe es gegeben, so dass bereits um 14 Uhr mit der Aktion begonnen werden musste. Neben einzelnen negativen Reaktionen habe es vor allem viel Zuspruch gegeben.

Tattoos als Zeichen der Nächstenliebe

Einen Anstoß für die Aktion habe auch eine Überraschung gegeben, die sich ein Ehepaar aus der Gemeinde für die Goldene Hochzeit ausgedacht hatte. Sie ließen sich heimlich das Unendlichkeitssymbol tätowieren und verblüfften damit ihre Gäste bei der Feier. „Viele Tattoos haben ihre eigene Geschichte“, sagte Joswig im Hinblick auf diese Tätowierung. Und so gebe auch das Organspende-Tattoo ein Zeichen der Nächstenliebe. „Es kann Gespräche über das Thema in Gang bringen“, so Jugendreferentin Tina Pütz, die selbst mehrere Tattoos hat, darunter auch das für Organspenden.

Im Gottesdienst erzählen Besucher ihre Tattoo-Geschichten

„Was ist mir wichtig?“, fragte Joswig dann im eigentlichen Gottesdienst. Einige erzählten die Geschichte ihrer Tattoos. Peter Schäfer sprach über die beiden Flügel, die er sich als Schutz über seinen Rücken hatte tätowieren lassen. Auch Tätowierer Torsten Knauf kennt viele persönliche Geschichten seiner Kunden. „Es gibt verschiedene Motivationen. Ganz oft wird damit ein Trauma verarbeitet“, führte er aus: „Aber auch schöne Erinnerungen können Grund für ein Tattoo sein.“ (sev)