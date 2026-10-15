Und wieder sind die „Eifelgeister“ unterwegs. Mit viel Verve und Spielwitz präsentierten sie an diesem Wochenende im Bürgerhaus in Wolfert ihr neuestes Theaterstück „Ein chaotisches Wochenende“. Nach bereits zwei ausverkauften Vorstellungen vor heimischem Publikum stehen an den kommenden Wochenenden weitere Aufführungen auf dem Programm.

Über das Theaterstück „Ein chaotisches Wochenende“

Wer in der Eifel viel unterwegs ist, könnte bei der Fahrt auf der L17 von Blumenthal in Richtung Reifferscheid an dem Gasthaus „Em Bou“ vorbeigekommen sein. Allerdings ist die Kneipe, die auch nie für Übernachtungen geeignet war, seit rund zwei Jahrzehnten geschlossen. Doch genau diese Lokalität hat sich der Wolferter Theaterverein ausgesucht, um sein neuestes Stück mit einer gehörigen Portion Lokalkolorit zu versehen. So wurde aus der einstigen Kneipe ein kleines Landgasthaus, dessen Besitzer sich, um mehr Gäste zu gewinnen, spezielle Angebote ausgedacht hat. Wassertreten im nahen Pützbach zum Beispiel, Spaziergang dorthin inklusive, oder seine eigene Version des Heilfastens.

Genau dort haben sich die beiden Freunde Fritz und Toni für ein Wochenende einquartiert. Fritz, um eine Immobilienmaklerin zu treffen und heimlich seine Frau mit einem Haus im Süden zu überraschen, und Toni, um ein Wochenende mit seiner neuesten Eroberung Chantal zu verbringen. Doch wie es der Zufall und der Ideenreichtum der Autoren Brigitte Wiese und Patrick Siebler so wollen, haben auch ihre Ehefrauen Marie und Gerda „Em Bou“ ein Wellness-Wochenende gebucht. So nimmt das „Chaotische Wochenende“ seinen Verlauf mit vielen Gags, Verwechslungen und Überraschungen.

Auf der Bühne stehen dabei Dieter Pohl, Monika Bierschenk, Florian Finder, Sabine Hack, Andrea Niebes, Markus Klinkhammer, Günther Lentzen, Nele Vey, Simone Keuer und Martin Dümmer. Die Akteure haben auch gemeinsam die Spielleitung übernommen und das Stück in Szene gesetzt. Souffleuse war Maria Faber, die Bühne bauten Martin Dümmer, Sebastian Klinkhammer, Bert Klinkhammer, Hendrik Niebes und Mario Bernat. Für die Maske sorgten Uschi Müller, Nele Vey und Verena Dümmer.

Aufführungen gibt es am Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr, im Grenzhof Breuer in Udenbreth sowie am Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr, im Spiegelsaal in Golbach. Eintrittskarten sind an den jeweiligen Abendkassen erhältlich. (sev)