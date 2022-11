Auch die Feuerwehr könnte am Blaulicht-Tag um Nachwuchs werben.

Euskirchen – Ein „Tag des Blaulichts an Euskirchener Schulen“ soll Hilfsorganisationen die Gelegenheit bieten, ihre Arbeit vorzustellen und um Nachwuchs zu werben. Mit dieser Idee stieß die CDU-Fraktion im städtischen Haupt- und Finanzausschuss auf allgemeine Zustimmung.



Mit einem derartigen Projekt, das von der Stadt unterstützt werden solle, könne man Schulkinder für die Gefahrenabwehr sensibilisieren und gleichzeitig das Ehrenamt stärken, hatte CDU-Chef Klaus Voussem den Antrag begründet.



Auch DLRG in die Liste aufgenommen

Als potenzielle Teilnehmer nannte er Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter und das Technische Hilfswerk. Auf Anregung von Richard van Bonn (UWV) wurde auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in die Liste aufgenommen.

Das uneigennützige Engagement der „Blaulicht-Fraktion“, so Voussem, sei „so wichtig für unsere Gesellschaft, dass es uns jede Unterstützung wert sein sollte“. Gerade die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 habe gezeigt, wie wichtig es sei, junge Menschen für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zu gewinnen.



Kreis Euskirchen plant Katastrophenschutztag

Apropos: SPD-Sprecher Michael Höllmann wies darauf hin, dass der Kreis einen Katastrophenschutztag plane. Um Überschneidungen zu verhindern, solle die Stadt die Umsetzung des CDU-Vorschlags zurückstellen, bis man Genaueres wisse, schlug Höllmann vor. Bürgermeister Sacha Reichelt will nun das Gespräch mit dem Kreis suchen, um ein abgestimmtes Verfahren sicherzustellen.



Wird die CDU-Idee umgesetzt, so soll dies nicht an allen Schulen an ein und demselben Tag geschehen. Denn anderenfalls sei die Organisation sehr schwierig, hatte Guido Bachem (Grüne) zu bedenken gegeben. Welche Jahrgangsstufen teilnehmen, müsse die Verwaltung mit Fachleuten klären, ergänzte CDU-Fraktionschef Voussem.