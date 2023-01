Impfzentrum Euskirchen In den letzte drei Wochen wird der Turbo-Modus eingeschaltet

Kreis Euskirchen – In weniger als drei Wochen ist Schluss. Am Donnerstag, 30. September, 18.30 Uhr, wird im Impfzentrum Marmagen die letzte Impfung verabreicht. Bis dahin soll aber noch einmal „der Turbo eingelegt“ werden, wie Udo Crespin, Leiter des Impfzentrums, sagt.

Das ist laut Kreisverwaltung auch zwingend nötig. Im Kreis Euskirchen sind gerade einmal 61,4 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft. Der NRW-Wert liegt bei 64,7. Doch die Impfquote für den Kreis sei mit Vorsicht zu genießen, sagte Corinna Lawlor von der Pressestelle im Gespräch dieser Zeitung. Berücksichtigt werden nur die Impfungen, die das Impfzentrum und niedergelassene Ärzte verabreicht haben. Wer sich außerhalb des Kreises, etwa bei Betriebsimpfungen, hat immunisieren lassen, ist nicht erfasst.

Viele Aktionen sind geplant, auf Breiter Frot soll geworben werden

Für Crespin ist klar: Die Impfquote muss im Kampf gegen die vierte Welle steigen. Der Kreis will daher Multiplikatoren ins Boot holen, die entweder Werbung für die Impfung machen (gemeint sind Vereine) oder aber die Bevölkerungsgruppen erreichen, die durchs Raster fallen. So soll unter anderem bei den Tafeln der Impfbedarf der Nutzer abgefragt werden, aber auch in Sprach- und Integrationskursen oder Kirchengemeinden. Unterstützen sollen diesbezüglich das Kommunale Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises und die Jobcenter.

In den nächsten Wochen bietet das Impfzentrum Sonderimpfungen an. Eine Schülerimpfung, die gleichzeitig als Zweitimpfungstermin im Hochwassergebiet dient, findet am Freitag, 24. September, 11 bis 16 Uhr, auf dem Rathausparkplatz in Weilerswist statt.

In der gleichen Woche laufen in den Hochwassergebieten Zweitimpfungen: Montag, 20. September, 15 bis 19 Uhr, Grundschule Flamersheim; Dienstag, 21. September, 16 bis 19 Uhr, Neuer Markt Kall; Mittwoch, 22. September, 10 bis 11.30 Uhr, Zöllerplatz Oberhausen; 12 bis 14.30 Uhr, Stadt Schleiden; 15 bis 17 Uhr, Dorfplatz Olef; 17 bis 19.30 Uhr, Marienplatz Gemünd; Donnerstag, 23. September, 11 bis 14 Uhr, Aldi Hellenthal; 15 bis 18 Uhr, Ardennen-Center Losheim.

„Selbstverständlich können diese Termine auch für Erstimpfungen genutzt werden, dann muss man sich aber entweder für den Impfstoff von Johnson und Johnson entscheiden oder sich selbst um die Zweitimpfung kümmern“, erklärt Lawlor. Im ersten Durchgang wurden 865 Impfungen in den Hochwassergebieten verabreicht und 903 bei den Schülerimpfungen, darunter 855 an Schüler.

Abgeschlossen wird die Woche mit einer Wiederholung der Sonderimpfaktionen: am Samstag, 25. September, 14 bis 19 Uhr, im Impfzentrum Marmagen, am Sonntag, 26. September, 11 bis 16.30 Uhr, im Rotkreuzzentrum in Euskirchen.