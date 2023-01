Kreis Euskirchen/Köln – Redaktion im Livestream zur Bundestagswahl: Vor der Bundestagswahl am 26. September veranstalten der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und die Kölnische Rundschau am Freitag, 17. September, ab 17.30 Uhr eine Diskussion mit den Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus dem Wahlkreis 92.



Die Veranstaltung wird live per Stream aus dem Neven DuMont Haus an der Amsterdamer Straße in Köln übertragen.



Wer schon jetzt Fragen an die Kandidaten hat, kann die an redaktion.euskirchen@ksta-kr.de oder redaktion.gemuend@ksta-kr.de schicken.

Bei der Diskussion stehen Detlef Seif (CDU), Dagmar Andres (SPD), Markus Herbrand (FDP), Marion Sand (Grüne), Rüdiger Lucassen (AfD) und Stefan Söhngen (Die Linke) Rede und Antwort. (tom)