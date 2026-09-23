Es gibt Tage im Leben, die bleiben in Erinnerung. Daniel Ruland, stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Euskirchen, denkt da beispielsweise an seinen ersten Schultag: „Ich weiß noch genau, dass ich damals einen schrecklichen Scout-Rucksack getragen habe, der mir viel zu schwer war.“ Doch auch die Berufsausbildung habe bleibende Eindrücke hinterlassen: „Es ist für mich bis heute ein ganz besonderes Gefühl, das erste Mal etwas allein geschafft zu haben. Bei mir war es die Einrichtung eines Giro-Kontos für einen Kunden.“

Damit wandte er sich an die Gäste im S-Forum: „Auch Sie alle werden während Ihrer Ausbildung ähnliche Erfahrungen in ihren Berufszweigen gesammelt haben.“ Gemeint waren die jungen Handwerkerinnen und Handwerker, die für ihre bestandene Gesellenprüfung ausgezeichnet wurden: „Heute ist auch so ein Tag, der Ihnen in Erinnerung bleiben wird. Denn Sie erhalten nicht nur ein Prüfungszeugnis, sondern Sie haben auch Perspektiven für ihren beruflichen Weg gesetzt.“

Landrat Markus Ramers vergleicht die Gesellen mit dem „Stahl-Opa“

Insgesamt 61 frisch gebackene Gesellen der Vereinigten Kreishandwerkerschaft Düren, Euskirchen und Heinsberg durften ihre Lossprechungsfeier begehen. Dass das nicht selbstverständlich ist, hob Landrat Markus Ramers lobend hervor: „Sie alle haben großes Durchhaltevermögen bewiesen. Selbst an schweren Tagen und nach Misserfolgen sind Sie drangeblieben.“

Dazu passend berichtete er von Nils Gustaf Håkansson, der mit seinem Spitznamen „Stahl-Opa“ Weltruhm erlangte. „Er wollte 1951 an einem Radrennen teilnehmen, das ihn 1700 Kilometer von Nord nach Süd quer durch Schweden führen sollte.“ Aufgrund seines Alters und seines wenig sporttauglich erscheinenden Fahrrads wurde der 66-Jährige schon vor dem Start von der Konkurrenz belächelt.

„Trotzdem ist er drangeblieben, ist ohne Pause Tag und Nacht durchgefahren und hat schließlich das Ziel einen Tag vor allen anderen erreicht“, so Ramers. Obwohl ihm auf den ersten Blick nicht anzusehen gewesen sei, was er zu leisten imstande war, habe er sich letztlich für sein Durchhaltevermögen belohnt: „Vielleicht können Sie sich ein klein wenig in dieser Geschichte wiederfinden und auch bei Schwierigkeiten oder Zweifeln an ihren Zielen festhalten.“

Um die Perspektiven und beruflichen Möglichkeiten auch für kommende Generationen gewährleisten zu können, solle in Euskirchen bereits im nächsten Jahr mit dem Bau eines Campus für berufliche Bildung begonnen werden, berichtete der Landrat: „Der erste Förderbescheid ist da und wir warten auf den zweiten. 2027 werden wir dann den ersten Spatenstich setzen.“ Zukünftig sollen dort Ausbildungen mit modernster Technik durchgeführt werden. Dies sei ein Zeichen, dass die berufliche Bildung im Kreis Euskirchen weiterhin einen hohen Stellenwert einnehmen soll.

Die Besten

Acht der 61 Absolventen der Gesellenprüfungen wurden durch Maren Deuster (Abteilung Ausbildungs- und Prüfungswesen) und Kreishandwerksmeister Thomas Rendenbach als Prüfungsbeste ihrer Innung ausgezeichnet.

Maurer Frederik Charles James Hitzges wurde ausgebildet bei der Thor Lorbach Hochbau GmbH Straßenbauer Timo Ronig, ausgebildet bei der Firma Geschwister Balter Bauunternehmung GmbH Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Niklas Saftig, ausgebildet bei Fliesen-, Platten-, Mosaikleger Mario Bannert Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Lukas Peter Hoever, ausgebildet bei Elektrotechnikermeister Dennis Heeg Friseur Moritz Züll, ausgebildet bei Friseurmeisterin Judith Kneuttinger Kfz-Mechatronikerin, Schwerpunkt: Pkw-Technik Lena Krus, ausgebildet bei Car Avenue Autohaus GmbH Kfz-Mechatroniker, System- und Hochvolttechnik, Benedikt Henk, ausgebildet bei TM-Motorsport-Vertriebs-GmbH Zimmerer Tobias Frauenkron, ausgebildet bei Zimmerermeister Marcus Jütten

Die Innungen

Folgende Absolventen haben die Innungen losgesprochen