„Plan BO“Kreis Euskirchen stellt neuen Wegweiser zur Berufswahl vor

Ein Projekt der Kommunalen Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ des Kreises Euskirchen wurde zum vierten Mal erfolgreich beendet. Zehn Schüler, zwei Lehrer, Repräsentanten der Sponsoren und Organisatorinnen des Kreises präsentierten auf der Bühne der Aula der Weilerswister Gesamtschule das Ergebnis der Zusammenarbeit: das Heft „Plan BO 2026/27“.

Dabei handelt es sich um eine Orientierungshilfe, die Schüler ab der 8. Klasse eine Hilfestellung bietet, einen passenden Beruf zu finden. Denn die Vielfalt von mehr als 320 Ausbildungsberufen rund 20.000 anerkannten Studiengängen, so die Kreisverwaltung in einer Mitteilung, könne die Entscheidung für den eigenen Weg erheblich erschweren.

Es ist jedes Mal spannend, die Broschüre zu erstellen

„Ein Jahr Arbeit geht zu Ende“, sagte Susanne Hofmann von der Koordinierungsstelle. Sie und ihre Kollegin Helena Deschner haben das Projekt verantwortlich begleitet. Es handelt sich um die vierte Ausgabe, und doch merkte man den beiden an, dass es jedes Mal neu, spannend und erfüllend ist, mit Schülern, Auszubildenden, Berufsfreiwilligendienstlern, Lehrern und einer Grafikerin termingerecht eine solche Broschüre zu erstellen.

„Als wir den Schülern das Exemplar vom vergangenen Jahr als Beispiel gezeigt haben und fragten, was geändert werden muss, sagten sie spontan: ,Zu viel Text!’,“ berichtete Deschner. Unter der Vorgabe, mit weniger Text mehr Interesse am Heft zu erzeugen, ging man an die Arbeit. Um diesen Anspruch zu erfüllen, wurden für das Heft QR-Codes zu weiterführenden Informationen im Internet verwendet. Interviews wurden gekürzt, Inhalte stichwortartig zusammengefasst. Für weitere Informationen wird man ins Internet geleitet.

Das Heft hilft jungen Leuten, ihre Stärken zu entdecken

Das Heft selbst bietet jungen Menschen eine Fülle von Hilfsmitteln, über die eigenen beruflichen Möglichkeiten in der Zukunft nachzudenken. Kreativ gestaltet mit Rätseln, Comics, Diagrammen und jeder Menge Anregungen zur Entdeckung der eigenen Stärken, offeriert es jedem Schüler einen ersten Zugang zu berufsrelevanten Fragestellungen.

Deschner ergänzte in ihrer Eröffnungsrede, dass das Heft „einen Fokus auf die Stärken der Einzelnen und die Demokratieförderung legt“. So findet man auf den letzten Seiten Ideen und Anregungen, wie man sich in jungen Jahren gesellschaftlich und politisch engagieren und entfalten kann. Der Gedanke dahinter: Aus ehrenamtlichem Engagement entstehen oft Ideen und Erkenntnisse, welcher Beruf passend sein könnte. Darum ist auch Partizipation im Heft ein wiederkehrendes Thema. Sie hilft dabei, die eigene Wirksamkeit zu entdecken und verantwortliches Handeln zu üben. Deschner ist es auch wichtig, auf die Bedeutung von Plan BO als regionales Werk hinzuweisen: „Das Heft soll zeigen, wie viel Potenzial im Kreis Euskirchen steckt.“

Das Interesse an der Mitarbeit war in der Gesamtschule Weilerswist groß

Die Kreativwerkstatt Plan BO der Weilerswister Gesamtschule hatte intensiv an der Entstehung mitgewirkt. Auf vielen der 121 Seiten macht das ein Stempel mit dem Aufdruck „Kreativwerkstatt“ sichtbar. Das Interesse an einer Mitarbeit an der Broschüre war so groß, dass unter den Schülern der damaligen neunten Klassen ausgelost werden musste, wer dabei sein kann. Marco Lünser, Lehrer an der Gesamtschule und zusätzlich Koordinator für die Studien- und Berufswahl, traf sich dann ein halbes Jahr lang zwei Stunden pro Woche mit den zehn Schülern und Schülerinnen im ehemaligen Hausmeisterhäuschen. „Ich bin der Schulleitung sehr dankbar, dass sie das Projekt so großzügig unterstützt hat,“ sagte Lünser.

Für die Schüler gab es als Bonus für ihre Mitarbeit einen Besuch im Kreishaus Euskirchen und im „Haus der Geschichte“ in Bonn. Spontan erzählten sie, an welchen Stellen jeder und jede einzelne einen Beitrag zur Entstehung geleistet hatten: ein Comic zu zeichnen, Umfragen zu erstellen, Kreuzworträtsel auszudenken, Portraits von Berufen anzufertigen, Interviews zu führen und vieles mehr.

Wir wissen jetzt besser, wie man sich orientieren kann. Eine Schülerin

Auf die Frage, was sie von der Mitarbeit im Projekt für sich selbst mitgenommen hätten, kamen unterschiedliche Antworten. Einer fand es gut, dass er aktiv habe mitwirken können und persönlich zu Wort gekommen sei. Eine Schülerin hatte sich über den Austausch mit anderen sowie über Lob und Kritik am meisten gefreut. Eine weitere Schülerin profitierte ihrer Aussage nach von der Möglichkeit, in verschiedene Berufe hineinschauen zu können. Klarheit über ihren eigenen Berufsweg war bei einigen der beteiligten Schüler noch nicht vorhanden. „Aber wir wissen jetzt besser, wie man sich orientieren kann,“ sagte eine Schülerin.

Das Heft erscheint in einer Auflage von 1500 Exemplaren. Die Zahl geht nach Deschner auf die Bestellmenge von 16 Schulen im Kreis zurück. Vor dem Druck kann jede Schule, egal welcher Schulform, ihren Bedarf anmelden. Entsprechend wird gedruckt. „Die Kosten“, so ihre Kollegin Hofmann, „belaufen sich auf rund 6000 bis 8000 Euro.“ An der Finanzierung haben sich zum wiederholten Mal der Lions Club Euskirchen Nordeifel, die Bürgerstiftung der Kreissparkasse Euskirchen und der Verein Vielfalt Leben im Kreis Euskirchen beteiligt.

Deschner legte noch Wert auf die Feststellung, dass die Broschüre „Kreis Euskirchen Plan BO“ auch von Privatpersonen und Jugendeinrichtungen bezogen werden kann.

Die positive Resonanz auf dieses Berufsfindungswerkzeug wird wohl auch im nächsten Jahr zu einer Neuauflage führen. Wie Lünser feststellte: „Was im Rheinland mehr als zweimal stattfindet, ist ja schon Tradition.“ Nach Angaben der Kreisverwaltung kann man die Hefte per E-Mail bestellen.