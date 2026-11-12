Sinfonische Blasmusik mit außergewöhnlicher Besetzung

Es war eines der Konzerte, die in der Eifel nur selten zu hören sind. Sinfonische Blasmusik der Extraklasse hatte Kreisdirigent Nico Haag für das Herbstkonzert des Kreisblasorchesters herausgesucht, das am Sonntagabend in der Aula des Mechernicher Gymnasiums am Turmhof stattfand. Mit 65 Musikern bot das Ensemble eine beeindruckende Klangfülle und auch eine außergewöhnliche Instrumentierung, durch die sich besondere Möglichkeiten ergaben. So waren nicht nur Fagott, Oboen, Englisch- und Waldhörner mit dabei, sondern auch ein Kontrabass und für das abschließende Queen-Medley E-Gitarre und E-Bass.

Gedenken an Posaunist Richie Hellenthal

Das Konzert war dem Posaunisten Richie Hellenthal gewidmet, der am 4. Mai dieses Jahres gestorben ist und wichtig für Nico Haag war. „Mein Onkel hat mich geprägt und immer unterstützt“, sagte der Kreisdirigent.

Wenn es ihm möglich gewesen sei, habe Hellenthal auch seit 2023 im Projektorchester und im vergangenen Jahr im Kreisorchester mitgespielt und Satzproben geleitet. „Der Verlust war schwierig für mich, und ich wusste nicht, ob ich ohne ihn die Kraft haben würde“, so Haag. Doch Hellenthals Motto sei stets gewesen: Hauptsache Musik.

Ein Angebot für Musiker aus mehr als fünfzig Vereinen

Das Kreisblasorchester ist, ähnlich wie das Projektorchester, zu dem Haag einmal jährlich einlädt, ein Angebot des Kreisverbands Euskirchen des Volksmusikerbundes für die Musiker aus den mehr als fünfzig in der Vereinigung organisierten Musikvereinen. Doch für das Kreisblasorchester lädt Dirigent Haag die Musiker ein. „Vor allem spreche ich die an, die ich im Projektorchester kennengelernt habe“, sagte er. Doch Interessierte können sich auch selbst melden und dann eine Probephase durchlaufen.

65 Musikerinnen und Musiker spielen im Orchester. Copyright: Stephan Everling

Auch einige Profis spielten bei dem Konzert mit, für das Kai Gehlen im Schlagwerk, Matthias Kiefer beim Trompetensatz, Ingo Bayer beim „Hohen Holz“ und Haag die Registerproben für die restlichen Blech- und tiefen Holzinstrumente geleitet hatte.

Musiker über Qualität und Probenarbeit

„In so einem Ensemble zu spielen, macht immer Spaß“, sagte in der Pause Oliver Titz vom Musikverein Vlatten. Es seien außergewöhnliche Musiker mit dabei. Er sei gefragt worden, ob er Lust habe mitzuspielen, sagte der Trompeter. „Durch die Qualität der Musiker können auch schwierigere Stücke gespielt werden, die normalerweise in den Vereinen nicht im Repertoire sind“, ergänzte sein Kollege aus dem Trompetenregister, Niklas Schneider-Milz vom Musikverein Kall.

Bei den Proben sei auffallend, dass jeder seinen Part schon im Vorfeld intensiv geübt habe. „Das macht den Unterschied aus“, so Titz. Vier bis fünf Proben plus Generalproben seien notwendig gewesen. „In den Registerproben bekommen wir zusätzliche professionelle Anleitung, von der wir profitieren können“, sagte Schneider-Milz. „Das Tolle im Kreisblasorchester ist auch, dass man mit Instrumenten zusammenspielt, die sonst nicht mit dabei sind, wie Oboen oder E-Bass“, so der Musiker.

Vom Choral bis zum Queen-Medley

Sinfonische Blasmusik der Oberstufe bis Höchststufe präsentierte das Kreisblasorchester. Dabei spielten die Musiker auch den Choral „Deep Harmony“ von Handel Parker, den Richie Hellenthal noch extra für das Orchester arrangiert hatte. Rhythmisch herausfordernd war auch „El Camino Real“ von Alfred Reed, zu dem Haag eine persönliche Beziehung hat: „Das Stück habe ich bereits während meines Studiums dirigieren dürfen“, verriet er. Den Abschluss bildete das Medley von Hits der britischen Rockband Queen. „Ich mag die Musik der Band und finde es schön, am Ende eines Konzertes auch etwas Bekanntes zu spielen“, so Haag. (sev)