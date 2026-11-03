Rockige Klänge, ein gut gelauntes Publikum und bei bislang jeder Veranstaltung trockenes Wetter – das sind die Markenzeichen, mit denen sich „Rock am Rathaus“ in Mechernich in den vergangenen Jahren unter Musikfreunden stetig wachsender Beliebtheit erfreut.

Die vor mittlerweile zehn Jahren bei einem Stadtfest entwickelte Idee hat sich zu einem echten Open-Air-Highlight für die Region entwickelt, zu dem die Organisatoren bei der diesjährigen Auflage im Mai 800 Besucher begrüßen durften.

Konzert lockt Besucher von weit her an

„Letztes Jahr waren es zum Beispiel noch 500 Gäste. Ein tolles Wachstum – und wir sind selbst immer wieder erstaunt, woher die Menschen anreisen, um gemeinsam mit uns in Mechernich zu feiern", freute sich die Vorsitzende des veranstaltenden Vereins, Margret Eich. Den Auftakt des Konzertabends machten in diesem Jahr die Tres Hombres, die mit ihrer ZZ-Top-Tribute-Show erstmals bei „Rock am Rathaus“ auftraten und als „Einheizer“ fungierten. Anschließend übernahmen die ebenfalls erstmals verpflichteten The Queen Kings die Bühne. Höhepunkt des Abends war dann der Auftritt der Band Rockwood, die sich in Mechernich inzwischen bereits eine ordentliche Schar an Fans erspielt hat.

Dankeschön-Feier für Helfer und Sponsoren

Zahlreiche Helferinnen und Helfer seien für den Erfolg der Veranstaltung während der Vorbereitungen und im Hintergrund während des Konzerts im Einsatz. Und dank der Sponsoren sei auch der finanzielle Rahmen gesteckt. Um diesen Unterstützern zu danken, hatte das Orga-Team am Samstag zu einer kleinen Feier in das Vereinslokal „Puszta-Hütte“ nach Mechernich eingeladen, um auf vergangene und zukünftige Konzert-Highlights anzustoßen.

Ein Euro pro Eintrittskarte für die Mechernich-Stiftung

„Die Konzertreihe Rock am Rathaus hat sich in Mechernich ganz großartig entwickelt und meiner Meinung nach hätte sie längst 1500 Besucher verdient“, schwärmte der stellvertretende Landrat Ralf Claßen. Eine solche Besucherzahl wünscht sich Claßen aber wohl auch mit Blick auf die Mechernich-Stiftung: Der ehemalige Kämmerer der Stadt Mechernich ist Vorsitzender der Stiftung. Denn zusätzlich zu dem kulturellen Aspekt eines Musikabends hat sich seit Gründung der Veranstaltung auch ein gemeinnütziger Zweck entwickelt. So kam auch dieses Mal wieder ein Euro jeder verkauften Eintrittskarte der Mechernich-Stiftung zugute.

Hilfe für Menschen in Not

„Mit dieser Aktion wird nicht nur das Vereinsleben gestärkt, sondern in Zeiten, in denen das allgemeine Spendenaufkommen rückläufig ist, auch an die Menschen gedacht, die es derzeit nicht so leicht haben“, erklärte Stiftungs-Vorstandsmitglied Michael Stöhr. Unbürokratisch helfe die Stiftung in Not geratenen Personen. Spenden und Zuwendungen wie die des „Rock am Rathaus“-Teams seien dabei eine große Hilfe.

„Ich bin häufig ziemlich kritisch, was solche Spendenaktionen angeht, aber in diesem Fall kann ich mir sicher sein, dass jeder Euro in guten Händen ist und auch tatsächlich dort ankommt, wo er am dringendsten gebraucht wird", betonte Margret Eich. „Letztlich sind wir alle Teil von Mechernich, und darum sind wir froh, uns auf diese Weise auch für Mechernich und seine Bewohner einsetzen zu können.“

www.mechernich-stiftung.de