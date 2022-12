Mechernich-Eicks – Warteschlangen durchs halbe Dorf: Schon am ersten Tag der Country Homes auf dem Gelände von Schloss Eicks sind die Parkplätze oberhalb des Ortes belegt und der Andrang groß. „Die Leute sind hungrig, sie wollen raus“, kommentiert das einer der 76 Aussteller, die aus ganz Deutschland gekommen sind und bis Sonntag, 19. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr, ihre Waren feilbieten.

Michael Raedeke, Geschäftsführer der ECM GmbH aus dem norddeutschen Wienhausen und Veranstalter der Messe für Gartenkunst, Wohnaccessoires und Kulinarik, wirkt sichtlich zufrieden: „Die Messe hier auf Schloss Eicks ist für unser Team immer eine große Freude. Die Mentalität der Menschen hier: freundlich. Einfach schön.“

Erste Messe nach Corona-Pause

Raedeke spürt bei der ersten Messe auf dem Gelände der Wasserburg nach zweijähriger Corona-Pause das, was andere Veranstalter und die Aussteller berichten. „Die Leute wollen was erleben, sie sind froh, dass sie wieder raus können“, sagt etwa Karsten Sprück, der im Innenhof Stauden für den Sommergarten verkauft. Rittersporn und Bartfaden sind bei ihm die Gewinner der Blumensaison. Und für alles Grüne gilt bei den Sommertemperaturen: „Gießen, gießen, gießen.“

Schwimmfarn gegen Algen bietet Udo Schwirkschlies an. Copyright: Stefan Lieser

Das muss man bei den etwas speziellen Produkte, die Udo Schwirkschlies von „Speedy-Fish“ aus Stadthagen anbietet, nicht – allenfalls einmal abschöpfen. Neben Aquarium- und Teichfischen hat er am Eingang zum Barockgarten Schwimmfarn, die biologische Teichklärung im Bottich. „Der Farn ist ein Nährstoffzehrer und er verschattet den Teich, beides bekämpft zu starken Algenwuchs“, so der Fachmann ans Publikum, das trübes Gewässer im heimischen Garten klären will. Eine Handvoll Farn pro Quadratmeter reiche aus, versichert er.

Warteschlange reicht durchs halbe Dorf

Unterdessen grinst wenige Meter weiter am Übergang vom Barockgarten zum Schlosspark Alexander Klopfer aus seinem weißen Partyzelt in die Sonne. „Alle Welt trinkt Rosé“, so Konstantin Klopfer vom Weingut Weigand & Klopfer aus Bad Kreuznach. Bisher habe man sich vergeblich um einen Ausstellerplatz bemüht, jetzt sei Premiere: „Super ist das hier. Schon um 10.30 Uhr am Vormittag ist die Hölle los.“

Ausnahmezustand: Durch den halben Ort reicht am Donnerstag die Warteschlange zum Kartenverkaufszelt der Country Homes. Copyright: Stefan Lieser

Das ist am Feiertag vor allem vor dem Eingang zu beobachten: Die Warteschlangen reichen fast von den Parkplätzen oberhalb von Eicks, die mit rund 2000 Autos dicht belegt sind, durch das halbe Dorf bis zum Kartenverkaufszelt. Feuerwehrleute aus Floisdorf und Aktive des Musikvereins Eicks haben alle Hände voll zu tun, den Andrang zu steuern. Zwei Euro pro Auto kostet das Parken, zwölf Euro der Eintritt für Erwachsene. 6000 bis 8000 Besucher sind laut Veranstalter Raedeke schon am Eröffnungstag gekommen.

Pflanzendoktor lockt Besitzer von Problemfällen

Der Andrang verwundert Anke Petersen, Gartenbauingenieurin beim Baumschul- und Pflanzencenter Schmitz aus Ülpenich, nicht. Auch sie spricht vom „Nach-Corona-Effekt“ und gibt auf Wunsch immer wieder Tipps zur rechten Grünpflege. „Der Pflanzendoktor – kostenlose Beratung“ werben Schilder am Verkaufsstand. Das lockt die Besitzer von Problemfällen in Garten und Balkon.

Entspannen im gehobenen Preissegment auf der Luxusliege. Copyright: Stefan Lieser

Ganz entspannt liegt wenige Meter weiter Heike Pütter aus Geilenkirchen auf der XXL-Sonnenliege mit dem schönen Namen „WellnessSi“. 360 Grad drehbar, aus Edelholz – Liege, Polsterauflage und Schwenktisch kosten bis zu 4000 Euro. „Die darf man nicht verstecken, sie muss strategisch im Garten platziert werden“, so Pütter, während sie leicht seufzend feststellt: „Die Liege ist ergonomisch perfekt, für jede Größe.“ Ihre bessere Hälfte erkundigt sich derweil bei Verkaufsberater Walter Hierl vom Forchheimer Froese Design nach den Details.

Genießen, Schlendern und Stehrümchen erwerben

Ob Luxusmöbel, frisches Grün, ob Kulinarisches zwischen Secco, Rosé oder Cappuccino – es heißt Genießen, Schlendern, vielleicht das eine oder andere Stehrümchen zu erwerben, das vom Depotdienst kostenlos zum Parkplatz gebracht wird, wo es die Kunden bequem ins Auto laden können. Diesen Service muss Sybille aus Siegburg nicht in Anspruch nehmen. Sie hat die „Große Kunst der Körperpflege“ im azurblauen Flacon erworben. Sie bestehe aus drei der wertvollsten Öle, die er auf Gran Canaria, Hawaii und in Asien während seines Auswanderer-Langzeitsegelurlaubs vor 15 Jahren entdeckt habe, erklärt Markus Geisenberger aus Braunschweig. Er tröpfelt Sybille ein paar Tropfen des „Nefertem Öls“ auf den Handgelenkpuls. Die Probandin schließt die Augen und prüft den Duft. „Ich fühle mich wie am Mittelmeer“, schwärmt sie zum Geruchserlebnis, das nach dem Deutschen Kosmetikgesetz getestet ist, so Geisenberger.

Mittelmeer? Otto Marburger liebt es handfester. Er verkauft bunte Lakritzstangen aus Skandinavien mit bis zu einem Meter Länge. „Der Hexenheuler ist der meistverkaufte Lakritz“, sagt er zu dem schwarzen Gemisch – unter anderem aus Karamell und Salzsalmiak in seinem Sortiment. Den habe schon EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und das schwedische Königspaar bei ihm bestellt.

Die Country Homes auf Schloss Eicks sind noch bis Sonntag, 19. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.