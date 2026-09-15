Mit einer fulminanten Feier wurde am Samstag die Eröffnung des neuen McDonald’s-Restaurants im Kommerner Gewerbegebiet Monzenbend gefeiert. Damit ist im Netz der McDonald’s-Filialen eine wesentliche Lücke geschlossen worden. Als Stargast war die Sängerin Linda Teodosiu mit dabei, die unter anderem auch ihren Hit „Rakete“ zum Besten gab.

Betreiber des neuesten „Mäckes“ in der Region ist Mats Riepenhausen. Auch wenn er gerade einmal 29 Jahre alt ist, ist er mit drei Restaurants unter seiner Verantwortung kein Neuling mehr. Umso mehr, als er nicht nur seine Ausbildung bei McDonald’s über ein Duales Studium machte, sondern das Burger-Handwerk von der Pike auf gelernt hat. „Seit ich 15 Jahre alt bin, erzähle ich von McDonald’s“, sagte er bei der Eröffnung.

Neu eröffnet wurde die McDonalds-Filiale in Kommern an diesem Wochenende. Copyright: Stephan Everling

Sein erstes Franchise habe er mit einem Restaurant in Nordhessen gehabt, bevor er das Gebiet gewechselt und das Franchise verkauft habe, um danach ins Rheinland zu gehen, sagte er. Und hier ging alles ganz schnell. Am 1. Dezember übernahm Riepenhausen die Filiale in Erftstadt, bereits am 1. Februar die in Blankenheim, um nun mit dem Schnellrestaurant in Kommern eine komplette Neueröffnung an den Start zu bringen. „Das war der große Traum von mir“, gestand er.

Kommerner McDonald's-Filiale setzt neue Maßstäbe im Kreis Euskirchen

„Wir befinden uns in einem Full-IRLX-Setup in Real Life Experience im Immo-Typ 3.0“, beschrieb Riepenhausen scherzhaft im „McDonald’s-Sprech“ die Ausstattung seines neuen Geschäftes. Das Design, das umgesetzt worden sei, heiße „Ray“ und sei benannt nach dem Gründer des Unternehmens, Ray Kroc.

Alles, was McDonald’s an technischen Innovationen habe, sei verbaut worden. So seien in der Küche statt zwei Produktionslinien vier verbaut. Es gebe zwei Spuren in der Drive-In-Anlage und zwei Curbsideparkplätze zur Abholung digitaler Bestellungen. „Wir haben zwei Eismaschinen und eine automatische Getränkeanlage“, fuhr er fort und lud zu Besichtigungstouren durch das Backstage des Restaurants ein.

Großer Andrang herrschte, sobald sich die Türen des neuen Geschäfts öffneten. Dabei dürfte das Restaurant vielen bereits vertraut sein. Denn still und leise hatte Riepenhausen das Haus bereits am 28. Juli eröffnet. „Wir wollten aber bis zum Ende der Sommerferien warten, um das Grand Opening zu veranstalten“, sagte er.

So hatten sich die verantwortlichen Event-Manager auch über den Auftritt von Linda Teodosiu hinaus einiges einfallen lassen, vom Live-DJ über eine Hüpfburg mit sechs Meter langer Rutsche, Zauberclown, Ballonkünstler und McSundae-Gutscheinen bis zu einer 50 Kilogramm schweren „Grimace“-Torte, die gleich mit vier Geschmacksrichtungen aufwarten konnte.