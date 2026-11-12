Das Thema Pogrom-Gedenken wird mittlerweile bewusst an die junge Generation herangetragen. Beste Beispiele dafür zeigten jetzt das Jugendrotkreuz in Mechernich und die evangelische Christus-Kirchengemeinde Zülpich, wie beide mitteilten.

Jugendrotkreuz poliert die Stolpersteine

In Kommern und Mechernich rückten Mitglieder des Jugendrotkreuzes den Stolpersteinen mit Schwämmen, Lappen und Politur zu Leibe. „Gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, ein Zeichen zu setzen, was passieren kann, wenn die Menschlichkeit verloren geht“, betonte der Mechernicher Bereitschaftsleiter Sascha Suijkerland. Menschlichkeit ist der erste und wichtigste der sieben Grundsätze des Roten Kreuzes. „Aus diesem Grund gehe ich immer wieder gerne mit den Jugendlichen los und poliere die Stolpersteine. Als Erinnerung für uns selbst, aber auch für alle anderen Bürgerinnen und Bürger.“

68 Stolpersteine im Mechernicher Stadtgebiet

68 Stolpersteine erinnern im Mechernicher Stadtgebiet an die Opfer der NS-Verfolgung. Die Messingplatten, ein Erinnerungsprojekt des Künstlers Gunter Demnig, tragen die Namen und Lebensdaten der Menschen, die einst an diesen Orten lebten. Doch Wind, Wetter und der alltägliche Straßenverkehr hinterlassen ihre Spuren. Ohne regelmäßige Pflege werden die Inschriften immer schwerer lesbar. Für die Jugendlichen ist die Reinigung gelebte Erinnerungskultur. Und eine Gelegenheit, sich mit Geschichte, Verantwortung und den Grundwerten des Zusammenlebens auseinanderzusetzen. „Man kann anderer Meinung sein, man kann auch komplett kontrovers diskutieren. Aber wenn man die Menschlichkeit im Auge behält, dann sollte man zu einem friedlichen Miteinander kommen“, erklärt Suijkerland.

Fachkundige Anleitung für die Jugendlichen

Mit Eifer bei der Sache waren diesmal Simon Alsmann, Jahn Rother, Florian Jungmann, Dominik Muhr, Jerome Betzer, Raphael Klose, Mia Köhnholdt, Finja Kossmann und Christin Pippig. Rainer Schulz von der Arbeitsgemeinschaft „Forschen – Gedenken – Handeln“, die sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in Mechernich beschäftigt, zeigte den Jugendlichen, wie sie die Stolpersteine fachgerecht reinigen und die Messingoberflächen wieder zum Glänzen bringen können.

Botschaften gegen Ausgrenzung. Copyright: Kisselmann

Gedenkveranstaltung an der ehemaligen Synagoge in Zülpich

In Zülpich setzten 60 Menschen ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Unter dem Leitgedanken „Erinnern, Hinschauen, Haltung zeigen“ hatte die Evangelische Jugend Zülpich zur Gedenkveranstaltung an den Ort der ehemaligen Synagoge in Zülpich eingeladen.

In einer etwa 30-minütigen Veranstaltung wurde mit ausgewählten Texten an die historischen Ereignisse erinnert und deren Bedeutung für die Gegenwart eingeordnet. Das Gedenken sollte dabei nicht allein ein Blick zurück sein, sondern auch dazu ermutigen, die Augen vor Ausgrenzung und Unrecht im eigenen Umfeld nicht zu verschließen.

Mitmachaktion für ein solidarisches Miteinander

Besonders eindrücklich wurde dieser Gedanke durch eine Mitmachaktion. Gemeindepädagoge Patrick Kisselmann lud die Besucher ein, den Satzanfang „Damit Ausgrenzung keinen Platz hat ...“ mit eigenen Gedanken und Worten zu ergänzen. Die persönlichen Botschaften wurden auf Karten festgehalten und an einer Pinnwand gesammelt. So entstand ein vielfältiges Bild davon, was jeder zu einem offenen, friedlichen und solidarischen Miteinander beitragen kann.

Kisselmann fasst zusammen: „Haltung beginnt im Alltag – im Zuhören, im Respekt voreinander, im Mut einzuschreiten, wenn Menschen ausgegrenzt oder abgewertet werden, und darin, füreinander einzustehen.“