Gleich mehrere Verstöße hat bereits am Montag vor einer Woche ein 50-jähriger Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis begangen, der mit einem Sattelzug auf der Landesstraße 11 bei Obergartzem in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten war. Am schlimmsten war vermutlich, dass der Auflieger praktisch keine Bremswirkung hatte.

Zunächst war der 50-Jährige den Polizeibeamten allerdings dadurch aufgefallen, weil er während der Fahrt mit einem Mobiltelefon telefonierte. Wie die Polizei mitteilt, ließ der Mann das Handy aber vom Ohr in den Fußraum fallen, als er sich der Kontrollstelle näherte und die Polizisten bemerkte.

Das Übertragungsgestänge der Bremsanlage war ausgehängt. Der Sattelauflieger hatte keine Bremsleistung. Copyright: Kreispolizei Euskirchen

Zwar konnte der Mann einen Führerschein vorlegen – allerdings nicht für das Gefährt, mit dem er gerade unterwegs war. Laut Polizei sei eine Fahrerlaubnis der Klasse CE erforderlich gewesen. Der 50-Jährige zeigte allerdings nur einen Führerschein der Klasse C1E vor. Die Fahrerlaubnis für die Klasse CE war nicht mehr gültig.

Die Reifen waren mangelhaft, die Ladung nicht korrekt gesichert

Nach dem Fahrer war das Fahrzeug dran: Bei der technischen Überprüfung der Sattelzugmaschine und des Aufliegers stellten die Beamten fest, dass das Übertragungsgestänge der Bremsanlage an der ersten und zweiten Achse des Sattelaufliegers vorsätzlich ausgehängt worden war. Der Auflieger verfügte dadurch über keinerlei Bremsleistung. Doch das war nicht alles. Ein Zurrgurt lag laut Polizei lose auf der Ladefläche. Und auch die Reifen wiesen erhebliche Mängel auf. Festgestellt wurden unter anderem fehlender Luftdruck, beschädigte Karkassen und „Bremsplatte“.

„Ein Lastwagen ohne Bremswirkung, dazu mangelhafte Reifen und eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung – da war die Fahrt endgültig vorbei“, heißt es in der Meldung der Kreispolizei Euskirchen. Die festgestellten Mängel führten zu einer definitiven Verkehrsunsicherheit des Sattelaufliegers. Der Sattelzug wurde aus dem Verkehr gezogen.

Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden Ordnungswidrigkeiten wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt sowie wegen der mangelhaften Ladungssicherung festgestellt. Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung wurden ebenfalls gefertigt. (pol)