Mechernich-Kommern – Die für das Wochenende 28./29. Oktober geplante Veranstaltung „Kommern leuchtet“ im Freilichtmuseum findet nicht statt.



„Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen, da an sehr vielen Standorten künstliche Lichtquellen eingesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung, die das Museum zunächst via Facebook veröffentlichte und die dort rege kommentiert wurde.

„Auch wir wollen unseren Teil zum Energiesparen beitragen und neben vielen anderen Maßnahmen, die seitens des LVR und der Museumsverwaltung eingeführt wurden, ist auch die Veranstaltungsabsage ein Baustein“, konkretisierte Museumssprecher Daniel Manner.



Energiekrise wird in Kommern ernst genommen

Man habe sich von den in diesem Jahr noch ausstehenden größeren Veranstaltungen bewusst die mit dem höchsten Stromverbrauch ausgesucht. „Wir nehmen das Thema Energiesparen sehr ernst und wollen damit natürlich auch ein Zeichen setzen“, so Manner weiter.

Die Veranstaltungen „Martinszug wie früher auf dem Dorf“ und „Advent für alle Sinne“ werden jedoch wie geplant stattfinden, da hierbei größtenteils mit historischer Beleuchtung gearbeitet werde, heißt es vom LVR.