Mit aktuellen Fragen zur Zivilcourage begann der Pogrom-Gedenkgang: Wer widerspricht bei abfälligen Sprüchen über die Herkunft anderer? Wer greift ein, wenn jemand im Bus beleidigt wird oder am Arbeitsplatz menschenverachtende Bemerkungen fallen? Rund 200 Menschen, darunter Bürgermeister Michael Fingel und Ratsmitglieder, nahmen am Dienstagabend an der traditionsreichen Veranstaltung teil, wie die Stadtverwaltung berichtet.

Erinnerung an die Pogromnacht von 1938

Seit 1999 organisiert Franz Josef Kremer den Gedenkgang in Kooperation mit weiterführenden Schulen und den Kirchengemeinden. Er erinnert an die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, als jüdische Gotteshäuser, Geschäfte und Wohnungen zerstört und Menschen misshandelt, verschleppt und ermordet wurden. Auch die Mechernicher Synagoge in der Rathergasse wurde zerstört; jüdische Familien verloren ihre Heimat und viele später ihr Leben.

Das Schicksal der Familie Herz vor dem Rathaus

Vor dem Rathaus erinnerten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an ermordete Kinder aus Mechernich, darunter Hilde Herz. Sie und ihre Eltern Max und Erna wurden aus der Stadt ins sogenannte „Judenhaus“ in Kalenberg gezwungen. Am 21. März 1942 wurde die Familie deportiert und ermordet; Hilde war 13 Jahre alt. Die Biografie zeigte, dass die NS-Verbrechen Nachbarn und Familien aus der unmittelbaren Umgebung trafen.

„Mut-Barometer“ in der Kirche St. Johannes Baptist

Vom Rathaus führte der von der Polizei abgesicherte Weg zur Kirche St. Johannes Baptist. Dort lud der Familienmesskreis zum „Mut-Barometer“ ein: Auf einer Skala am Kirchenboden konnten die Teilnehmenden einschätzen, ob sie bei abfälligen Sprüchen am Kaffeetisch, Beleidigungen im Bus oder menschenverachtenden Äußerungen am Arbeitsplatz eingreifen würden. Luisa Flaschentreher und Pauline Wilms zeigten mit kurzen Geschichten, dass Zivilcourage im Alltag beginnt. Zum Abschied gab es einen kleinen Spiegel mit der Aufschrift „Schau hin!“

Gedenken an die NS-„Euthanasie“-Opfer im Gymnasium

Im Gymnasium am Turmhof thematisierten Schülerinnen der katholischen und evangelischen Religionskurse die NS-„Euthanasie“-Morde. Sie stellten die Lebensgeschichten von drei Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen vor, die das Regime ermordet hatte. Hinter den Kategorien, so die Botschaft, standen Menschen mit Familien, Hoffnungen und Wünschen – und dem gleichen Recht auf Leben und Würde.

Abschluss wegen der Kälte im Gymnasium

Die stellvertretende Schulleiterin Rosemarie Antwerpen dankte den Teilnehmenden, die der Opfer gedachten und ein Zeichen für Menschlichkeit setzten. Wegen der Kälte endete der Gedenkgang im Gymnasium statt an der ehemaligen Synagoge in der Rathergasse. Dort erinnert seit 2025 eine auf Initiative des Arbeitskreises „Forschen – Gedenken – Handeln“ errichtete Stele an das jüdische Leben und seine gewaltsame Zerstörung.

Kremer mahnt: Erinnerung ist mehr als Vergangenheit

Kremer mahnte, die Erinnerung nicht auf die Vergangenheit zu beschränken: „Die jüdische Gemeinde Mechernich gibt es nicht mehr. Aber systematischen Druck auf Minderheiten, den gibt es heute leider schon noch.“ Die Beteiligung von rund 200 Menschen, darunter viele Jugendliche, sei ein ermutigendes Zeichen. Zivilcourage sei mehr als ein Wort am Gedenktag: „Es ist ein Versprechen, das sich im Alltag bewähren muss“ – überall, wo Menschen ausgegrenzt oder herabgewürdigt werden. (thw)