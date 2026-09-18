Bei einem Brand in einer Garage Lessenich sind am Donnerstag gegen 19.40 Uhr drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Einsatzleiter Thomas Wolff retteten Feuerwehrleute eine 74 Jahre alte pflegebedürftige Frau aus dem verrauchten Wohnhaus. Das Feuer hatte zwar nicht auf das Einfamilienhaus übergegriffen, doch der Rauch war aus der Garage hineingezogen. Der ebenfalls 74 Jahre alte Ehemann sowie der 35 Jahre alte Sohn wurden verletzt. Sie hatten zunächst selbst versucht, das Feuer zu löschen.

Eine Gasflasche wurde vorsichtshalber auf ein Feld gebracht. Copyright: Tom Steinicke

Warum der Brand in der Garage ausgebrochen war, ist nach Angaben der Euskirchener Polizei noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Rund 40 Feuerwehrleute aus den Löschzügen 1 und 2 der Stadt Mechernich waren laut Wolff im Einsatz. Unter anderem brachten sie eine Gasflasche aus der Garage. Auf einem angrenzenden Feld wurde sie kontrolliert entleert.

Extrem hohe Temperaturen machten Feuerwehrleuten Probleme

Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle und gelöscht. Im Anschluss wurden auch mithilfe einer Wärmebildkamera Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Die nach wie vor hohen Temperaturen in der Garage bereiteten den Feuerwehrwehrleute Probleme. Nach Einschätzung des Einsatzleiters müssen dort zeitweise Temperaturen von etwa 1000 Grad geherrscht haben.