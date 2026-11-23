Letzte Worte vor dem Auftritt

Mit einigen letzten mutmachenden Worten bereitete Dirigent Guido Esser die Mitglieder des Musikvereins Cäcilia Floisdorf auf ihren bevorstehenden Auftritt vor. Schon eine Stunde vor dem Beginn ihres Jahreskonzertes hatte sich das Dorfgemeinschaftshaus mit erwartungsfrohen Gästen gefüllt. Der Ausblick, vor Hunderte Besucher zu treten, sorgte bei einigen Musikerinnen und Musikern für aufkeimende Nervosität und Lampenfieber.

Vorsitzende bittet um ein zugedrücktes Auge

„Für uns alle ist unser Jahreskonzert immer ein ganz besonderer Abend, schließlich haben wir die letzten Wochen und Monate fleißig dafür geprobt“, erklärte die Vorsitzende des Musikvereins, Martina Züll, und fügte ihrer Ansprache augenzwinkernd hinzu: „Uns geht es heute nicht nur darum, fehlerfrei zu spielen, sondern mit Ihnen gemeinsam die Freude an der Musik zu teilen. Sollte doch mal ein Ton danebengehen, drücken Sie bitte ein Auge zu, wir tun dann so, als wäre es Absicht gewesen.“

Mehrere Generationen auf der Bühne und im Publikum

Gründe, besagte Augen zuzudrücken, lieferten die Musikerinnen und Musiker jedoch kaum. Geleitet von Guido Esser führten sie ihr Publikum durch unterschiedliche Genres der Musikgeschichte – von traditionellen bis zu modernen Klängen. Denn nicht nur unter den insgesamt 34 Akteuren auf der Bühne waren mehrere Generationen vertreten (die Musiker sind im Alter zwischen 18 und 75 Jahren), sondern auch im Publikum saßen Gäste vom Kindes- bis zum Seniorenalter.

Vom Konzertmarsch bis zu Coldplay

„Wir sind uns bewusst, dass wir ein sehr breitgefächertes Publikum haben und darum wollen wir natürlich für alle passende Musik spielen“, betonte der Dirigent. Aus diesem Grund gehöre ein traditioneller Konzertmarsch ebenso zum Repertoire wie ein Medley der britischen Band Coldplay. „An so einem besonderen Abend soll schließlich jeder Spaß an unserer Musik haben und Titel hören, die ihm Freude bereiten.“

Von 80er-Kult bis Helene Fischer

Am Samstag durften sich die Konzertbesucherinnen und -besucher im Dorfhaus beim gelungenen Jahreskonzert des Musikvereins Cäcilia Floisdorf daher ebenfalls über eine „80er-Kult-Tour“, Auszüge aus Songs zu beliebten Disney-Klassikern oder auch ein Helene-Fischer-Best-of freuen. Ein Konzept, das generationsübergreifend sowohl unter den Akteuren auf der Bühne als auch unter den Floisdorfer Musikfreunden im Publikum für ausgelassene Stimmung sorgte. (arn)

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