Die Dämmerung legt sich über die Weide bei Floisdorf, das Blöken wird langsam leiser. Eingekuschelt im Planwagen lässt es sich zwischen den ruhenden Schafen die Augen schließen. Auf ihrem Philippshof nördlich von Floisdorf ermöglichen Nicole und Manfred Philipps besondere Begegnungen mit Tieren.

Vom Stall zum Familienbetrieb

Die Bezeichnung „Hof“ treffe es jedoch nicht wirklich. „Ich weiß, manch einer ist überrascht, wenn er zum ersten Mal hier ankommt“, sagt Nicole Philipps. Aus den einst selbst gezimmerten Stallungen für zahlreiche Kaninchen, bunte Hühner, sieben Ponys und zwei Schafherden sei über die Jahre ein Familienbetrieb entstanden, heißt es.

Übernachten im Planwagen unter Schafen

Die tierischen Übernachtungen im Planwagen zwischen den Schafen gehen laut Mitteilung der Stadt Mechernich auf die Aktion „Einmal im Leben“ des Radiosenders WDR 4 zurück. Der Sender wollte Hörerin Christina den Wunsch erfüllen, einmal eine Nacht unter Schafen zu verbringen. „Wir haben dafür einen kleinen Planwagen zum Schlafquartier umgerüstet“, berichtet das Ehepaar. „Man hört die Tiere kauen, atmen und herumwandern, das wirkt unheimlich beruhigend“, so die Hobby-Bäuerin. Am nächsten Morgen sei Hörerin Christina rundum glücklich gewesen, „und unsere Schafe auch“. Inzwischen können Interessierte an diesem Übernachtungserlebnis den kleinen Planwagen selbst buchen. Er ist rund 1,20 Meter breit und bietet Platz für eine oder zwei Personen mit Campingtoilette und Wasserkanister.

Mit Landwirtschaft aufgewachsen

Die Familie wohnt in Kommern. Die paar Kilometer Abstand zu ihren Tieren seien kein Problem. „Die Floisdorfer sind ganz toll, sie passen super auf und melden uns sofort, wenn ihnen etwas auffällt.“ Der Alltag verlange der Familie einiges ab. Sie arbeite halbtags als Klassenassistenz, so Nicole Philipps, während ihr Mann einer Vollzeitbeschäftigung nachgehe. „Die Tiere müssen trotzdem jeden Tag versorgt werden.“ Begeistert unterstütze zudem die zehnjährige Tochter Mila.

Der gebürtige Kommerner Manfred Philipps ist mit Landwirtschaft aufgewachsen. Seine Eltern betrieben Ackerbau und Viehzucht. „Ich hatte schon immer Freude daran, anderen Menschen das Leben in und mit der Natur näherzubringen“, sagt er.

Teambuilding mit Schafen und Bogenschießen

Auf dem Philippshof sind die Tiere weit mehr als Landschaftspfleger. So wird etwa das Schafe-Treiben zur Teambuilding-Maßnahme. Die Mitarbeiter einer Kölner Versicherung seien total begeistert gewesen, berichtet Nicole Philipps. „Beim Führen der Schafherde mussten alle mithelfen. Da sieht man sofort, wer Verantwortung übernimmt und wer lieber abwartet. Und wie schwierig es wird, wenn alle gleichzeitig das Kommando führen wollen.“ Schafe reagierten „direkt auf das Verhalten der Menschen, spüren Ruhe, Druck, Klarheit – aber eben auch Unsicherheit“. Darüber hinaus beweiden die Schafe zwei Solarparks.

Mit Manfred Philipps geht es derweil zum intuitiven Bogenschießen. „Hier geht es nicht darum, den besten Schützen zu küren“, betont er. Vielmehr stünden gemeinsame Herausforderungen im Mittelpunkt – sowie die Frage, „wie Menschen eigentlich miteinander umgehen“.

Respekt vor den Tieren an oberster Stelle

Der Respekt vor ihren Tieren steht für die Familie an oberster Stelle. Das Ehepaar betont: „Wer auf unsere Weiden kommt, muss akzeptieren, dass die Tiere selbst entscheiden, wie viel Nähe sie zulassen.“ Niemand dürfe ein Tier bedrängen oder zu einer Begegnung zwingen. „Unsere Tiere sind Familienmitglieder.“

Weitere Angebote und ein Traum

Zum Angebot gehören zudem etwa Kindergeburtstage und Ponypflege. Die Familie bietet seit kurzem auch für Gruppen aus sozialen Einrichtungen Angebote an. Der Traum der Familie: aus dem Nebenerwerb eines Tages die Lebensgrundlage zu machen. Bis dahin misst die Familie ihren Erfolg nicht an Besucherzahlen oder Umsätzen. Am schönsten sei für sie, wenn die Gäste am Ende mit strahlenden Augen nach Hause gingen.

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